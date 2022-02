V. Remišová: Dôležitá je regulácia cien energií aj pre bytové domy

Bratislava 9. februára (TASR) – Pripravované opatrenia na obmedzenie vplyvu vysokých cien energií by mali zahrnúť aj bytové domy s vlastnou kotolňou, ktoré v súčasnosti nepatria medzi odberateľov s regulovanými cenami plynu. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedla ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).



"Veľmi dôležité bolo riešenie zraniteľných odberateľov, to znamená nemocnice, školy, domovy sociálnych služieb, ale aj bytové domy s vlastnou kotolňou," povedala Remišová. Ministerstvo hospodárstva podľa nej pripravuje zmenu zákonov tak, aby aj domácnosti v bytových domoch s vlastnou kotolňou boli chránenými subjektmi.



Remišová zdôraznila, že nie všetky bytové domy s vlastnou kotolňou sa dobrovoľne odpojili od centrálneho zdroja vykurovania. "Mnohé bytové domy boli už postavené s vlastnou kotolňou," pripomenula ministerka. "Zároveň je treba férovo povedať, že v časoch, keď boli ceny nízke, tak s veľkou pravdepodobnosťou domy s vlastnou kotolňou platili nižšie ceny, ako regulované ceny energií," dodala Remišová. Tieto bytové domy by podľa nej mali mať možnosť výberu, buď vstúpiť medzi regulované subjekty, alebo zachovať súčasný stav.