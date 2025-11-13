< sekcia Ekonomika
V. Remišová: Dotačné výzvy P. Kmeca sprevádzajú závažné zlyhania
Úrad podpredsedu vlády vypísal dve výzvy na podporu výskumu a vývoja v oblasti biotechnológii a robotiky, v ktorých chce rozdeliť 180 miliónov eur zo štátneho rozpočtu.
Bratislava 13. novembra (TASR) - Podpredseda vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD) rozdáva dotácie na vedu a výskum ešte drzejšie a netransparentnejšie, ako to robil v minulosti počas eurofondového škandálu bývalý minister školstva Peter Plavčan, ktorý kvôli tomu musel aj odstúpiť. Vyhlásila to vo štvrtok na tlačovej konferencii opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí).
Úrad podpredsedu vlády vypísal dve výzvy na podporu výskumu a vývoja v oblasti biotechnológii a robotiky, v ktorých chce rozdeliť 180 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Podľa Remišovej ich sprevádzajú závažné zlyhania počas celého procesu prideľovania dotácií. V už podpísaných zmluvách chýba opis projektu, príloha s rozpočtom, dokonca nie je uvedený ani názov projektu, ktorý by mal byť štandardom každej grantovej zmluvy, upozornila poslankyňa.
„Podpredseda vlády Kmec to robí doslova na hulváta a tají dokonca názvy projektov, pretože vie, že už z názvu projektu by bolo jasné, že podporil úplné nezmysly závratnými sumami, o ktorých sa serióznym vedcom a výskumným inštitúciám ani nesníva,“ tvrdí Remišová.
Zároveň kritizovala, že Kmec nezverejnil ani zoznam hodnotiteľov, opisy projektov, či bodové poradie projektov. V rozpore so záväznou metodikou riadenia, financovania a hodnotenia podpory výskumu, vývoja a inovácií obišiel aj hodnotenie zahraničnými hodnotiteľmi, ktoré je povinné, vyhlásila opozičná poslankyňa.
Vyjadrenie predsedu Hlasu-SD Matúša Šutaja Eštoka o preverení výziev označila za pokrytectvo a klamstvo. „Veľmi dobre vie, že niektoré zmluvy už jeho kolega Kmec podpísal a žiadateľom tak vzniká nárok na dotáciu. Výsledkom budú súdne spory a desiatky miliónov eur vyhodených do vzduchu na nezmyselné granty pre pochybné firmy,“ upozornila.
V súvislosti s podozrivými výzvami Remišová žiada podpredsedu vlády, aby okamžite zverejnil všetky súvisiace materiály, teda odborné hodnotenia s menami hodnotiteľov, poradie projektov, opisy projektov a aby celý netransparentný proces zrušil. Okamžite by mal tiež zastaviť ďalšie podpisovanie zmlúv v predmetnej výzve.
Úrad podpredsedu vlády pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku odmieta, že by dotácie na vedu a výskum prideľoval problémovým firmám, alebo že by sa ich dotačná schéma podobala tej, ktorá fungovala v minulosti u ministra školstva Petra Plavčana. V reakcii na viaceré medializované informácie to vo štvrtok na tlačovej konferencii vyhlásila štátna tajomníčka podpredsedu vlády Alena Sabelová. Úrad podľa nej nepochybil pri hodnotení žiadostí o dotácie, ani pri informovaní o výsledkoch. Všetko bolo v súlade so zákonom, v niektorých oblastiach prijali opatrenia aj nad jeho rámec.
