V. Remišová: Eurofondové projekty pred podpisom zmluvy rušiť nebudeme

Bratislava 7. apríla (TASR) – Projekty financované z eurofondov, ktoré sú tesne pred podpisom zmluvy alebo pred začatím realizácie, sa rušiť nebudú. Uviedla to podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí). Reagovala tak na obavy zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest Slovenska (ÚMS) a Združenia samosprávnych krajov SK8, s ktorými sa v utorok stretla.



Remišová tvrdí, že si uvedomuje, že niektoré projekty žiadatelia pripravovali dlhý čas. Preto plánuje rušiť len tie výzvy, o ktoré nie je v územiach záujem a samosprávy na ne evidujú málo žiadateľov.



Po zrušení týchto výziev, ktoré majú identifikovať samotné samosprávy v spolupráci s riadiacimi orgánmi, sa vyhlásia nanovo tzv. covidové výzvy, ktoré by mali odzrkadľovať skutočné potreby miest a obcí v kontexte aktuálnej situácie okolo nového koronavírusu. „Medzi aktivity by tak mohlo byť zaradené napríklad testovanie v domovoch dôchodcov či financovanie opatrovateľov a opatrovateliek,“ dodal tlačový odbor Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).



„Z centrálnej úrovne vnímame tri hlavné oblasti, na ktoré treba využiť voľné eurofondy - kurzarbeit, oblasť zdravotníctva a pomoc pre malé a stredné podniky. Chceme vyhlasovať nové výzvy, ktoré budú určené na boj s koronavírusom. Tak sa stalo aj v prípade výzvy ministerstva vnútra z Operačného programu Kvalita životného prostredia, cez ktorý bude financovaný napríklad nákup testovacích setov,“ dodala Remišová.