V. Remišová: Koalícia podpísala zmluvy za viac ako sto miliónov eur

Bratislava 24. februára (TASR) – Nezaradená poslankyňa Veronika Remišová, ktorá v nadchádzajúcich voľbách kandiduje za mimoparlamentnú stranu Za ľudí, obvinila Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) a Finančnú správu (FS) SR z podpisovania netransparentných a nevýhodných zmlúv tesne pred voľbami. Obe inštitúcie obvinenie odmietli. Remišová žiada vládnu koalíciu, aby už nepodpisovala žiadne zmluvy ani pred voľbami, ani tesne po nich.



Podľa Remišovej sú najväčšie otázniky pri zmluve FS za 51 miliónov eur, ktorú FS utajila. "Nielenže nie je zverejnená samotná zmluva a obsah zmluvy, no utajený je dokonca aj predmet zákazky. Je to bezprecedentné, a preto žiadame ministra financií, aby tieto údaje okamžite zverejnil a vysvetlil, na čo potrebuje dať finančná správa tak súrne a pár dní pred voľbami 51 miliónov eur," vyhlásila Remišová. Na firmu, s ktorou FS podpísala zmluvu, upozornila už v inej súvislosti Nadácia Zastavme korupciu.



FS v reakcii na obvinenie uviedla, že ide o projekt kybernetickej bezpečnosti, ktorý s voľbami nijak nesúvisí. "Finančná správa na ňom pracuje už niekoľko mesiacov a na celý projekt získala financie z Európskej únie – z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra," uviedla hovorkyňa FS Ivana Skokanová. Projekt predpokladá modernizáciu celého systému bezpečnosti, ochrany informačných aktív a IKT infraštruktúry FS. Cieľom je aj umožnenie elektronickej výmeny citlivých informácií a utajovaných skutočností a zároveň aj zabezpečenie dostatočnej ochrany výmeny informácií. Na súťaži sa podľa FS zúčastnilo šesť firiem a projekt je naplánovaný na dva roky.



Remišová tiež upozornila aj na zmluvy u vicepremiéra Richarda Rašiho (Smer-SD) za 57 miliónov eur. "Všetky zmluvy sa týkajú akýchsi poradenských služieb. Na informatizáciu štát doteraz dal miliardu eur a výsledok je veľmi biedny," myslí si poslankyňa, podľa ktorej sú náklady na takéto externé konzultantské služby mimoriadne vysoké a neefektívne. "Náklady na jeden deň práce externých konzultantov na riadenie projektov sú 960 eur. Konzultanti za 960 eur za deň budú pritom robiť presne tú istú prácu ako zamestnanci na ministerstve, ktorí často 960 eur nezarobia za celý mesiac," dodala Remišová. Štát by podľa nej mal budovať tím odborníkov, ktorí by vedeli odborne a dlhodobo zastupovať záujmy štátu pri rozvoji elektronických služieb.



Podľa stanoviska ÚPVII nie je informácia o zmluvách za 57 miliónov eur pravdivá. "ÚPVII podpisoval rámcovú zmluvu so šiestimi medzinárodnými konzultačnými spoločnosťami len na sumu 19,7 milióna eur, a nie na 57 miliónov ako tvrdia kiskovci, a tieto služby bude využívať, ak sa ich rozhodne objednať, až budúce vedenie úradu a vláda," spresnil tlačový odbor ÚPVII.



Verejné obstarávanie úrad začal pripravovať pred viac ako dvoma rokmi a prešlo kontrolou všetkých riadiacich orgánov, ktorých sa týka, a dvakrát kontrolou Úradu pre verejné obstarávanie. "Keďže ide o rámcovú zmluvu, jednotlivé zákazky sa budú súťažiť medzi víťaznými spoločnosťami. Zvolili sme najhospodárnejší model obstarania zákazky, pretože každé čiastkové zadanie prejde 'malou' súťažou medzi tromi dodávateľmi, s ktorými bola podpísaná rámcová dohoda, takže bude neustály vyvíjaný tlak na najnižšiu cenu pri zabezpečenej úrovni kvality," dodal ÚPVII.



Strana Za ľudí plánuje všetky zmluvy skontrolovať. "Po voľbách urobíme audit všetkých zmlúv a za pochybenia vyvodíme zodpovednosť, pretože takéto praktiky, ktoré poškodzujú občanov, nebudeme tolerovať," uzavrela Remišová.