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V. Remišová kritizuje neúčasť S. Migaľa na TK o nových eurofondoch
Remišová zároveň tvrdí, že ministerstvo pri príprave strategického dokumentu zámerne nekomunikuje so všetkými dôležitými partnermi.
Autor TASR
Bratislava 14. júla (TASR) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) by mal začať riadiť svoj rezort a o nových eurofondoch rokovať so všetkými relevantnými partnermi. Vyzvala ho na to opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) v reakcii na utorkovú tlačovú konferenciu k plánovaniu nového Národného a regionálneho partnerského plánu (NRPP), na ktorej sa minister osobne nezúčastnil.
„Je absolútne neakceptovateľné a nehorázne, aby o takomto tektonickom zlome a budúcnosti 20 miliárd eur pre našu krajinu informovali verejnosť len splnomocnenci, riaditelia sekcií a prizvaní hostia,“ myslí si poslankyňa. Na tlačovej konferencii sa zúčastnili splnomocnenec vlády SR pre NRPP Ladislav Šimko, štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková, generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dušan Gábor, Branislav Zacharides zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Andrej Lasz z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD).
Remišová zároveň tvrdí, že ministerstvo pri príprave strategického dokumentu zámerne nekomunikuje so všetkými dôležitými partnermi. „Tlačia si to potichu a naoko si prizvú len vybraných zástupcov, zatiaľ čo kľúčové mimovládne organizácie, inovátori a široká odborná verejnosť sú z procesu účelovo vylúčení,“ uviedla. Je presvedčená, že ak minister tento prístup nezmení, hrozí reálne riziko, že nové eurofondy budú nastavené v neprospech regiónov a peniaze „opäť zhltnú len veľké finančné skupiny“.
Podľa tlačovej správy rezortu na druhom zasadnutí národnej platformy k NRPP diskutovali zástupcovia štátnej správy, samospráv, podnikateľského i občianskeho sektora aj odborní partneri.
„Je absolútne neakceptovateľné a nehorázne, aby o takomto tektonickom zlome a budúcnosti 20 miliárd eur pre našu krajinu informovali verejnosť len splnomocnenci, riaditelia sekcií a prizvaní hostia,“ myslí si poslankyňa. Na tlačovej konferencii sa zúčastnili splnomocnenec vlády SR pre NRPP Ladislav Šimko, štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Denisa Žiláková, generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dušan Gábor, Branislav Zacharides zo Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a Andrej Lasz z Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD).
Remišová zároveň tvrdí, že ministerstvo pri príprave strategického dokumentu zámerne nekomunikuje so všetkými dôležitými partnermi. „Tlačia si to potichu a naoko si prizvú len vybraných zástupcov, zatiaľ čo kľúčové mimovládne organizácie, inovátori a široká odborná verejnosť sú z procesu účelovo vylúčení,“ uviedla. Je presvedčená, že ak minister tento prístup nezmení, hrozí reálne riziko, že nové eurofondy budú nastavené v neprospech regiónov a peniaze „opäť zhltnú len veľké finančné skupiny“.
Podľa tlačovej správy rezortu na druhom zasadnutí národnej platformy k NRPP diskutovali zástupcovia štátnej správy, samospráv, podnikateľského i občianskeho sektora aj odborní partneri.