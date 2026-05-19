V. Remišová kritizuje reklamu ministerstva investícií na europrojekty
Autor TASR
Bratislava 19. mája (TASR) - Predsedníčka opozičnej strany Za ľudí Veronika Remišová kritizuje komunikačnú kampaň za takmer 300.000 eur, ktorú si objednalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Propagovať má projekty digitálnej komunikácie so štátom podporené z eurofondov, ktoré sa však podľa Za ľudí nezrealizovali. MIRRI v reakcii pre TASR uviedlo, že komunikačné aktivity sú štandardnou a povinnou súčasťou eurofondových projektov.
Projekty podporené z plánu obnovy sa podľa Remišovej mali týkať zlepšenia komunikácie so štátom v rôznych životných situáciách, ako je zmena trvalého bydliska, predaj domu, auta alebo hľadanie zamestnania. „Jediný výsledok, ktorý nám minister (Samuel, pozn. TASR) Migaľ (nezávislý) zanechal v oblasti zlepšenia životných situácií, je, že síce nič neurobil, ale aspoň to nič spropagoval tridsaťsekundovými videami a zbytočnou reklamou, za ktorú vyhodil z okna 286.590 eur,“ uviedla Remišová, ktorá sa chce obrátiť aj na Európsku komisiu. Výstupom zákazky majú byť podľa nej štyri 30-sekundové videospoty. MIRRI v reakcii poslalo jeden, ktorý propaguje e-prihlášky. Neuviedlo, ktoré služby štátu ešte majú byť propagované.
Remišová kritizuje aj postup zadávania zákazky, ktorá sa skladala z dvoch častí. Ministerstvo najskôr zadalo zákazku na kreatívny koncept a návrh produkcie za 127.920 eur, pričom v marci na službu zadalo objednávku, ale nezverejnilo zmluvu. Následne, pred niekoľkými dňami, uzavrelo zmluvu s ďalšou agentúrou v hodnote 158.670 eur na zabezpečenie produkcie reklamných spotov. Produkciu má zabezpečovať firma, ktorá je na trhu približne rok. Na otázku o nezverejnení zmluvy rezort nereagoval.
Ku kritike ministerstva sa pridal aj predseda poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš, ktorý naznačil, že reklama môže súvisieť s kandidatúrou ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Migaľa na predsedu Prešovského samosprávneho kraja. MIRRI upozornilo, že spot neobsahuje žiadnu zmienku o ministrovi.
Cieľom kampane je podľa rezortu informovať verejnosť o službách a projektoch financovaných z verejných zdrojov a o ich zavádzaní do praxe. „Propagácia plánu obnovy, komponentov, ktoré majú uľahčiť život v rámci digitalizácie štátnej správy, to je presne to, na čo boli použité peniaze, ktoré musíme na takýto účel použiť, pretože v opačnom prípade by sme o ne prišli,“ uviedol v reakcii Migaľ.
