V. Remišová: Kúpu počítača si nemôže dovoliť 110.000 domácností

Bratislava 15. marca (TASR) – Počet ľudí, ktorí na Slovensku využívajú internet, sa za posledných 15 rokov zvýšil z 27 % na súčasných 87 %. Napriek tomu je na Slovensku stále veľká skupina ľudí, ktorí výhody digitalizácie nevyužívajú, upozornila v utorok na tlačovej konferencii ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Veronika Remišová (Za ľudí). Počítač si podľa analýzy MIRRI nemôže dovoliť 110.000 domácností, ktoré sú ohrozené chudobou.



"Sú to najmä poberatelia starobného dôchodku, čiže dôchodcovia, invalidní dôchodcovia, návštevníci rekvalifikačných kurzov, ale aj deti z mnohopočetných rodín a takisto deti z chudobných rodín, zo sociálne znevýhodneného prostredia," priblížila Remišová. Rezort identifikoval dve skupiny ľudí so slabšími digitálnymi zručnosťami. Okrem rodín ohrozených chudobou tieto zručnosti prudko klesajú aj u ľudí vo veku nad 45 rokov.



Rezort informatizácie sa podľa Remišovej preto zameria aj na zamestnancov verejnej správy, na seniorov a výhľadovo aj na deti. Z eurofondov by malo MIRRI vyčleniť peniaze na pokrytie miest bez internetu na celom Slovensku tak, aby pripojenie mali všetky školy, úrady, inštitúcie a neskôr aj všetky domácnosti. Ďalej rezort rozbieha národný projekt na zlepšenie digitálnych zručností, kde by sa malo vyškoliť až 1,5 milióna zamestnancov verejnej správy, ľudí nad 55 rokov aj starobných dôchodcov.



"V pláne obnovy máme konkrétny projekt za 70 miliónov eur na bezplatné vyškolenie seniorov, ktorí po absolvovaní kurzu dostanú aj špeciálne upravený tablet," pripomenula Remišová. V rámci projektu bude vytvorená aj linka pomoci. Informatívny materiál, ktorý mapuje problémy s rozširovaním digitálnych zručností a s digitálnou chudobou, predložilo MIRRI na stredajšiu (16. 3.) vládu.