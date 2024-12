V. Remišová: Minister Takáč vyše roka klame potravinárov

Bratislava 6. decembra (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD) viac ako rok klame slovenských potravinárov. Už rok sľubuje výzvu z európskych peňazí na podporu a modernizáciu potravinárskych technológií za 25 miliónov eur, ale k 6. decembru 2024 táto výzva stále nebola vyhlásená. Uviedla to opozičná poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ).



Zatiaľ čo podľa nej agrominister na tlačových konferenciách narieka a vyzýva na čerpanie eurofondov, aby zabránil prepadnutiu stoviek miliónov eur z Programu rozvoja vidieka, jeho nečinnosť spôsobuje presný opak - peniaze ostávajú nedostupné a slovenskí výrobcovia potravín sú ponechaní napospas. Ceny potravín v dôsledku nečinnosti vlády podľa Remišovej stúpajú.



"Minister Takáč svojou lenivosťou a neschopnosťou sabotuje pomoc pre slovenských potravinárov, ktorú rok sľubuje. Týmto ohrozuje nielen ich konkurencieschopnosť, ale aj celú potravinovú bezpečnosť krajiny," vyhlásila Remišová.



Namiesto konkrétnej pomoci potravinárom minister Takáč a vláda Roberta Fica (Smer-SD) podľa poslankyne otravujú firmy stretnutiami, kde ich žiadajú o zníženie cien potravín - a to po tom, čo sami zvýšili DPH pre všetky vstupy potravinárov a zaviedli transakčnú daň, ktoré výrazne zasiahli výrobcov. "Je to nehorázne a pokrytecké, keď ministerstvo, ktoré nie je schopné ani len vyhlásiť výzvu na pomoc, obviňuje potravinárov za vysoké ceny potravín," dodala Remišová.



Upozornila, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR namiesto podpory výrobcov potravín plánuje úplne zbytočne minúť 20 miliónov eur na obstaranie softvéru Farmár, ktorého funkcionalita je podľa Útvaru hodnoty za peniaze dostupná na trhu za 150 až 300 eur ročne. "Tento softvér je len ďalším príkladom plytvania verejnými zdrojmi. Minister Takáč nemá žiadne riešenia pre farmárov ani potravinárov, len prázdne sľuby a neefektívne výdavky," podčiarkla poslankyňa.



"Zatiaľ čo minister Takáč ignoruje reálne problémy slovenských potravinárov, ako sú rastúce náklady a nedostatok investícií, plánuje s Kamenickým kradnúť nápady z Maďarska a míňať štátne peniaze na nezmyselné projekty ako cenové porovnávače potravín. Je to absolútna hanba," poznamenala Remišová.



"Richard Takáč a jeho vedenie predstavujú vážne riziko pre celý rezort pôdohospodárstva. Každým dňom, ktorý ostáva vo funkcii, prehlbuje krízu a podkopáva dôveru slovenských farmárov a potravinárov. Je najvyšší čas, aby s hanbou skončil a rezort prevzal niekto schopný a zodpovedný," uzatvára Remišová.