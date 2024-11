V. Remišová: Rezort kultúry uzatvoril zmluvu za 120.000 eur

Bratislava 7. novembra (TASR) - Ministerstvo kultúry (MK) SR uzatvorilo zmluvu s poradenskou firmou Legal Tender, ktorá má zabezpečovať procesy verejného obstarávania za 120.000 eur. Jednotková cena za hodinu práce je 92 eur, pričom úradníci túto prácu vykonávajú za deväť eur na hodinu. Uviedla to vo štvrtok opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) na tlačovej konferencii.



"Táto firma bude robiť to, čo štandardne robia na ministerstvách úradníci. Firma má pre ministerstvo robiť aj vypracovávanie zápisníc či zasielanie oznámení do vestníkov. Bežný úradník túto prácu vykonáva za deväť eur na hodinu. Otázkou je, či na ministerstve už nemajú odborníkov, pretože ich všetkých povyhadzovali na ulicu," uviedla Remišová.



Dodala, že Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zistil po viacerých podnetoch v súvislosti s touto firmou desiatky porušení zákona. "Môžeme to doložiť aj konkrétnymi rozhodnutiami ÚVO, ktoré máme k dispozícii," podotkla opozičná poslankyňa.



Taktiež upozornila na podujatie pre úradníkov, ktoré organizuje Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Kritizovala výber, podľa jej slov, jedného z najluxusnejších hotelov vo Vysokých Tatrách za desaťtisíce eur. Rezort by pritom podľa nej mal na tento účel využívať štátne a účelové zariadenia. Poukázala aj na nákup darčekových predmetov na Ministerstve cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR za desiatky tisíc eur.



"Budeme upozorňovať na každý jeden cent, ktorý je vyhodený zbytočne. V čase, keď vládna koalícia schválila drastické uťahovanie opaskov, žiadame, aby v prvom rade šetrili na sebe a nie na ľuďoch," uzavrela Remišová.