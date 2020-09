V. Remišová: Na podporu kultúry a športu sa má vyčleniť po 20 mil. eur

Bratislava 22. septembra (TASR) - Na oblasť kultúry a športu sa majú vyčleniť peniaze z Fondu obnovy a rozvoja, na podporu kultúry má ísť 20 miliónov eur a na podporu športu takisto 20 miliónov eur. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedla ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). O návrhu sa bude podľa nej rokovať s Európskou komisiou, pričom ho v stredu (23. 9.) predstaví na zasadnutí vládneho kabinetu.



"Momentálne nám EÚ v rámci balíka peňazí Fondu obnovy a rozvoja dáva peniaze aj do súčasného programového obdobia, bude to okolo 780 miliónov eur," skonštatovala Remišová s tým, že okrem podpory kultúry a športu po 20 miliónov eur má ísť časť peňazí aj na podporu nenávratnej pomoci, napríklad na refundáciu v oblasti vstupného.



Remišová skonštatovala, že oblasť kreatívneho priemyslu a športu je jednou z oblastí, ktoré prepadli cez záchrannú sieť podpory v dôsledku koronakrízy. "Aj v spolupráci s príslušnými rezortmi sa budeme snažiť nastaviť schémy pomoci tak, aby boli efektívne, rýchle," dodala.



Predseda parlamentného európskeho výboru Tomáš Valášek (Za ľudí) pripomenul, že v športe pracuje 30- až 40.000 ľudí, hovoril o sanovaní desaťtisícov pracovných miest, pričom nejde podľa neho len o športovcov, ale aj o trénerov či prevádzkovateľov športových hál. Skonštatoval, že návrh tzv. lístkovej kompenzácie by mohol byť v oblasti športu alternatívou voči rozbehnutým kompenzačným schémam rezortu školstva.



Na stredajšom zasadnutí výboru pre kultúru a médiá sa majú poslanci rozprávať so zástupcami kreatívneho a kultúrneho priemyslu o konkrétnych návrhoch riešení, ako im pomoc doručiť v reálnom čase. Umenie je podľa podpredsedu výboru Miroslava Kollára (Za ľudí) pomerne významné odvetvie hospodárstva.



"Na Slovensku je v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu zamestnaných 66.000 ľudí a na nich je naviazaných ďalších asi 150.000 ľudí v službách, ktoré sú spojené s kultúrnym a kreatívnym priemyslom, čo je porovnateľný počet ľudí, ako pracuje v automobilovom priemysle," dodal s tým, že podporuje uznesenie Európskeho parlamentu, ktoré odporúča národným vládam, aby minimálne dve percentá z financií, ktoré budú využité v pláne obnovy, išli na kultúru a kreatívny priemysel.