Na rozvoj cyklodopravy dostane SR z eurofondov ďalších 21 mil. eur

Bratislava/Žilina 13. augusta (TASR) – Na budovanie, modernizáciu cyklotrás a na ďalšie riešenia, ktoré prispejú k rozvoju cyklodopravy, dostane Slovensko z eurofondov 21 miliónov eur. Počas pracovného výjazdu v Žilinskom kraji to v piatok oznámila podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).



„Rozvoj cyklodopravy má pre Slovensko veľký prínos. Pomáha rozvíjať cestovný ruch a tvorbu nových, kvalitnejších pracovných miest. Zároveň predstavuje alternatívny a ekologicky čistý spôsob dopravy, šetrí životné prostredie a prispieva k čistejšiemu ovzdušiu v mestách. Slovensko tento potenciál v cyklodoprave zatiaľ nedokázalo naplno využiť, preto som s Európskou komisiou v rámci pokrízovej pomoci z balíka REACT-EU vyrokovala zvýšenie podpory práve pre rozvoj bezpečnej cyklodopravy,“ uviedla.



Ako informovalo Remišovej ministerstvo, podiel cyklistickej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce na Slovensku sa odhaduje približne na päť percent, kým v Česku je to šesť percent a v Rakúsku desať percent.



Remišová za prioritu považuje otázku bezpečnosti cyklistov, preto v novom programovom období bude hľadať inovatívne riešenia na zvýšenie bezpečnosti cyklistov. Za jedno z riešení považuje to, aby súčasťou obnovy a budovania ciest II. a III. triedy bolo tiež vytvorenie cyklopruhu alebo dostatočne širokej a bezpečnej krajnice.



Podľa vicepremiérky treba tiež zvýšiť dostupnosť zdieľanej cyklodopravy.