V. Remišová: Najväčším úspechom MIRRI je schválenie nových eurofondov

Bratislava 27. decembra (TASR) - Za najväčší úspech Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v končiacom sa roku označila šéfka rezortu Veronika Remišová (Za ľudí) schválenie nového programového obdobia zo strany Európskej komisie. Nový a jednotný Program Slovensko znamená zároveň najväčšiu reformu eurofondov, uviedla v utorok Remišová. Výsledkom práce MIRRI je podľa nej tiež výrazné zlepšenie čerpania eurofondov z regionálnych programov IROP a Interreg.



"Rok 2022 bol pre naše ministerstvo v mnohom prelomový, pretože zásadné reformy, ktoré sme odštartovali pred dvoma rokmi, prinášajú svoje prvé veľké výsledky. Za najväčší úspech môžeme bez váhania označiť schválenie nového programového obdobia zo strany Európskej komisie. Nový a jednotný Program Slovensko, z ktorého budeme môcť investovať v nasledujúcich rokoch takmer 13 miliárd eur, znamená zároveň najväčšiu reformu eurofondov," uviedla Remišová. Šesť doterajších operačných programov rezort nahradil jediným Programom Slovensko s jednotnou metodikou aj pravidlami, čím sa výrazne znížil aj počet administratívnych orgánov.



Úspechom je podľa ministerky aj to, že Slovensko patrí v rámci EÚ medzi prvých šesť krajín, ktoré majú schválené celé programovanie na nové obdobie. V novom programovom období pomôžu žiadateľom o príspevky z eurofondov aj z dotácií nové regionálne centrá, ktoré MIRRI otvorilo v siedmich krajských mestách.



Rezortu sa tiež podarilo spraviť zmeny v Integrovanom regionálnom operačnom programe (IROP) tak, že plán čerpania na rok 2022 splnil už začiatkom leta. Významný nárast čerpania v roku 2022 dosiahlo MIRRI aj v programoch cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovensko - Česko, kde sa čerpanie zlepšilo z 12,5 % v marci 2020 na aktuálnych 70,3 %, a v programe Interreg V-A Slovensko - Rakúsko z 10,2 % až na 64,8 %. Európska komisia zároveň schválila všetky programy cezhraničnej spolupráce na nové programové obdobie, a to s Českom, Poľskom, Maďarskom, Rakúskom a Ukrajinou. Na roky 2021 - 2027 je na tieto projekty vyčlenených súhrnne 573 miliónov eur.



V novom programovom období pripravuje rezort odlišné nastavenie Interregov. "Naším cieľom je priniesť do pohraničných regiónov európsku kvalitu života a podporiť užitočné projekty pre ľudí, ktoré prinesú komplexné riešenia a služby. Zameriame sa najmä na ochranu prírody, cyklocesty, lepšie sociálne služby a vzdelanie. Novinkou Interregov je Fond malých projektov, ktorého úlohou bude najmä propagácia menších akcií organizovaných na oboch stranách hraníc," priblížila Remišová.



K úspechom šéfka rezortu zaradila aj schválenie návrhu na využitie eurofondov na dotácie cien energií. "Bol to výsledok piatich mesiacov tvrdých rokovaní s Bruselom a bolo úspechom celej vlády, že sa podarilo presadiť, aby sa na zvládanie ťažkej situácie a celoeurópskej energetickej krízy mohli použiť aj prostriedky z eurofondov," dodala ministerka.