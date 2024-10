V. Remišová: Návrh rozpočtu ničí ekonomiku a prehlbuje chudobu

Bratislava 15. októbra (TASR) - Vládou schválený návrh štátneho rozpočtu na rok 2025 ničí ekonomiku, prehlbuje chudobu slovenských rodín a zvyšuje mocenskú kultúru vládnych štruktúr. Uviedla to predsedníčka strany Za ľudí a opozičná poslankyňa Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ).



"Dnes schválený návrh štátneho rozpočtu na rok 2025 od vlády Roberta Fica (Smer-SD) je symbolom vládnutia, ktoré dokonáva Ficov volebný podvod, ničí ekonomiku a odnáša nádej bežným občanom Slovenska. Ide o rozpočet, ktorý len ďalej prehlbuje chudobu slovenských rodín a zvyšuje mocenskú kontrolu vládnych štruktúr," uviedla Remišová.



Poslankyňa kritizovala, že vláda navýšila daňové príjmy o takmer 2,7 miliardy eur, no štát na sebe nešetrí. "Výdavky vlády na platy štátnych zamestnancov sa zvýšia o 1 miliardu eur, a to napriek tomu, že sľubovali masívne zníženie počtu úradníkov o 30 %. Namiesto toho počet úradníkov neustále rastie - ďalších 5000 miest plánovaných na rok 2025," upozornila Remišová. Kritizovala tiež výrazné navýšenie rozpočtov prezidentskej kancelárie či ministerstva obrany.



Podotkla, že deficit verejných financií klesne o 1,24 miliardy eur, kým výdavky štátu sa zvyšujú o 12,2 %. "Vláda pritom tvrdí, že ide o konsolidačný rozpočet. V skutočnosti to znamená len to, že ľuďom a firmám vezmú raz toľko, ako ušetria, a štát bude ešte viac míňať na seba," dodala poslankyňa s tým, že strana Za ľudí návrh rozpočtu v parlamente nepodporí.



Návrh štátneho rozpočtu na rok 2025 skritizovala aj mimoparlamentná strana Demokrati. Podľa nich rozpočet nesplní základné potreby Slovenska a ohrozuje kľúčové oblasti, ako je bezpečnosť, poľnohospodárstvo a potravinová sebestačnosť.



"Tento rozpočet je odtrhnutý od reality. Chýba mu podpora pre občanov a slovenské firmy, a to v čase, keď čelíme rastúcim výzvam. Bez toho, aby sme investovali do budúcnosti, Slovensko bude ďalej zaostávať. Vláda sa rozhodla konsolidovať, všeobecne občanom hovoria, že je potrebné zvyšovať dane, my však dnes nevieme, kam tieto vyššie dane budú smerovať," uviedol podpredseda strany Eduard Heger.



Doplnil, že ľudí sa dotkne popri zvyšovaní daní aj stagnácia ekonomiky či nižší rast reálnych miezd. Odhad rastu miezd je podľa Hegera budúci rok na úrovni 0,5 %, kým tento rok to boli 4 %. "Dotkne sa to všetkých a najviac strednej triedy, rodín s deťmi. Vládna koalícia hovorila pri schvaľovaní programového vyhlásenia vlády, že chcú Slovensko, ktoré bude bezpečnejšie, pokojnejšie a prosperujúce. Štátny rozpočet, ktorý dnes schválila vláda, nezaručuje nič z jej predvolebných sľubov," doplnil Heger.