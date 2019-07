Remišová viní z malého čerpania eurofondov koalíciu

Európsky úrad boja proti podvodom podľa nej eviduje v tomto programovom období 29 nezrovnalostí a ich suma prekračuje v súčasnosti 1,6 milióna eur.

Bratislava 30. júla (TASR) - Necelé štvrtinové slovenské čerpanie za všetky eurofondy v programovom období 2014 až 2020 považuje opozičná parlamentná poslankyňa Veronika Remišová (nezaradená) za dôsledok škandálov vládnej koalície a jej neschopnosti riadne spravovať eurofondy.



„Nedávno som navrhovala novelu zákona o eurofondoch, ktorá riešila problémové oblasti, poslanci vládnej koalície ju však odmietli. No teraz vidíme, že vládna koalícia nie je schopná načas a zmysluplne peniaze minúť, a doplatia na to opäť občania,“ uviedla. Zároveň pripomenula, že v dôsledku pomalého využívania eurofondov SR za minulý rok prišla o 120 miliónov eur, ktoré prepadli.



Európsky úrad boja proti podvodom podľa nej eviduje v tomto programovom období 29 nezrovnalostí a ich suma prekračuje v súčasnosti 1,6 milióna eur. „Táto suma sa bude rapídne zvyšovať, keďže vidíme, že vládna koalícia na poslednú chvíľu míňa obrovské sumy peňazí na nezmyselné IT projekty alebo iné veľké národné projekty, ktoré občanom žiadny úžitok neprinesú,“ uviedla.



Poslankyňa navrhuje, aby napríklad každá eurofondová výzva aj projekt nad 1 milión eur boli hodnotené z pohľadu hodnoty za peniaze. Ďalej chce v čo najväčšej miere odstrániť subjektívne kritériá z hodnotenia projektov a presadiť zjednodušenia celého postupu a zníženie byrokracie najmä pre malých žiadateľov.



Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu informoval o tom, že Slovensko dosiahlo k 30. júnu 2019 za všetky fondy v aktuálnom programovom období čerpanie na národnej úrovni 3,82 miliardy eur, čo predstavuje 24,92 % z celkovej alokácie.



Riadiace orgány v platných výzvach a vyzvaniach pre potenciálnych žiadateľov nenávratného finančného príspevku sprístupnili k uvedenému dátumu financie vo výške 15,77 miliardy eur, čo je 103,05 % z celkovej alokácie. Za prvý polrok boli kontrahované prostriedky v objeme 9,23 miliardy eur, čo predstavuje 60,17 % z celkovej alokácie.