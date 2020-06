Remišová:Nominácia P.Krištúfkovej nebola prerokovaná na koaličnej rade

Bratislava 17. júna (TASR) - Nominácia poslankyne Sme rodina Petry Krištúfkovej na post splnomocnenkyne vlády pre podporu rodiny a sociálnu pomoc nebola predmetom rokovania koaličnej rady. Upozornila na to podpredsedníčka vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí). Preto bude žiadať, aby návrh najprv prerokovali koaličné strany.



"Verím, že sa dohodneme. Diskutujeme o každej nominácii. Nie je to bod, ktorý by bol dohodnutý na koaličnej rade," podotkla Remišová.



Upozornila tiež na to, že strana Za ľudí má zo 16 postov vo vláde dva hlasy. "Je zrejmé, že zákony na vláde môžu prejsť aj bez našich hlasov. Táto nominácia nebola predmetom rokovania koaličnej rady. Pre nás je rodinná politika veľmi dôležitá a myslíme si, že ministerstvo práce má dostatočné kompetencie aj finančné nástroje na to, aby mohlo cielene a dobre podporovať rodiny na Slovensku," myslí si Remišová.



Koaličná rada by mala podľa nej prediskutovať, aké úlohy a kompetencie bude mať tento úrad splnomocnenca. "Nemá zmysel, aby to bol úrad pre úrad, a či má v systéme sociálnej a rodinnej starostlivosti na Slovensku zmysel, ak má, tak aký. Následne môžeme hovoriť aj o personálnych nomináciách," povedala Remišová s tým, že určite je dôležité povedať si, kde je potrebné šetriť a kde majú inštitúcie význam.