V. Remišová: Parlament je paralyzovaný už štvrť roka

Bratislava 12. marca (TASR) - Prezident SR Peter Pellegrini by mal zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov. Vyzývajú ho na to opozičná strana Za ľudí a hnutie Slovensko. Poukazujú na nefunkčnosť a paralyzovanie parlamentu pretrvávajúce štvrť roka, keďže riadna schôdza Národnej rady SR nebola otvorená od decembra a na poslancov čakajú stovky návrhov zákonov. Na stredajšom brífingu o tom informovali poslanci Veronika Remišová a Michal Šipoš (Slovensko, Za ľudí, KÚ).



"Je neakceptovateľné, aby bol parlament paralyzovaný, štát nefungoval. Žiadne zákony sa neprijímajú, vláda nevládne a štát je v absolútnom rozvrate," vyhlásila Remišová s tým, že parlament nemá zároveň už takmer rok svojho predsedu.



Prezidenta preto vyzývajú, aby zabezpečil riadny chod ústavných orgánov, a poslancov vládnej koalície, aby pracovali. Argumentujú tým, že kým od januára do marca 2023 bolo prerokovaných viac ako 280 zákonov a desiatky nelegislatívnych návrhov, za rokované obdobie roka 2025 ich súčasná vládna koalícia schválila tri, z toho dva v skrátenom legislatívnom konaní. Pravidelne odsúvané sú zároveň opozičné návrhy. Poslancov preto vyzývajú, aby začali pracovať.



Podľa Šipoša je parlament v takom chaose, aký ešte nezažil. Pripomína tiež, že za tri mesiace rokovali poslanci len tri dni, pričom poberajú vysoké platy. V tejto súvislosti avizuje predstavenie návrhu o zmrazení platov ústavných činiteľov. Kritizuje aj nečinnosť prezidenta. "Dávno mal zvolať vládnych predstaviteľov a snažiť sa, aby národná rada fungovala normálne," podotkol Šipoš. Veria, že riadna schôdza parlamentu bude otvorená 25. marca.