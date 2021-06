Remišová: Plán spravodlivej transformácie predložíme koncom leta

Zemianske Kostoľany 28. júna (TASR) - Plán spravodlivej transformácie, ktorý je predpokladom na čerpanie financií z Fondu na spravodlivú transformáciu, predloží štát Európskej komisii na schválenie do konca leta.



Peniaze z neho by mal vyčerpať do roku 2026. Informovala o tom v pondelok na tlačovej konferencii v areáli Elektrárne Nováky ministerka investícií Veronika Remišová spolu s eurokomisárkou pre kohéziu a reformy Elisou Ferreirovou.



Na transformáciu regiónov na Slovensku je vyčlenených vo Fonde na spravodlivú transformáciu 459 miliónov eur, pre hornú Nitru pôjde viac ako polovica z tejto sumy. Peniaze pôjdu na projekty, ktoré pomôžu zmierniť dôsledky ťažby a spaľovania hnedého uhlia.



„Región má obrovský potenciál zníženia emisií až 1,5 milióna ton ročne a má obrovskú potrebu revitalizácie územia a sanovania environmentálnych záťaží. Aj preto veľká časť peňazí z tohto fondu bude smerovať práve do tohto regiónu," skonštatovala Remišová.



Predpokladom na to, aby štát mohol podľa nej čerpať peniaze, je plán spravodlivej transformácie. „Ten je hotový a nasledovať bude participatívna diskusia so všetkými stakeholdermi na hornej Nitre, sociálno-ekonomickými partnermi, komunálnymi politikmi, firmami i mimovládkami. Plán následne koncom leta predložíme Európskej komisii na schválenie," ozrejmila.



Viac ako polovica zdrojov z fondu musí byť zazmluvnená do roku 2023 a využitá do roku 2026, doplnila ministerka.



„Je to historická príležitosť, aby sme preformovali a správnym smerom nasmerovali rast Slovenska, ktoré je veľmi industriálnou krajinou. Aby sme získali nové kompetencie, schopnosti. Vidím, že je tu nová energia, ktorá prichádza s novými projektmi a má potenciál zlepšovať kvalitu života," priblížila Ferreirová.



EK podľa nej bude naďalej viesť dialóg s vládou, miestnymi aktérmi a bude čakať na návrhy projektov, aby spoločne pretavili víziu do niečoho konkrétneho, čo bude konečné a v prospech občanov.



Štát podľa Remišovej doteraz na hornej Nitre preinvestoval 50 miliónov eur, ktoré boli cielené na rekvalifikáciu zamestnancov baní a podporu malých a stredných podnikov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) zozbieralo v rámci výzvy dovedna 349 indikatívnych zámerov v hodnote šiestich miliárd eur. Hornej Nitry sa týka 147 projektov v hodnote viac ako miliardy eur, investície majú potenciál vytvoriť nových 3400 pracovných miest. Peniaze budú smerovať do troch pilierov - hospodárskej diverzifikácie, udržateľného životného prostredia, kvality života a sociálnej infraštruktúry. Projekty sa týkajú potravinárstva, strojárstva, životného prostredia, cestovného ruchu, vzdelávania či zdravotníctva. Z iných zdrojov chce MIRRI riešiť i dopravnú infraštruktúru na hornej Nitre, rokuje o tom s rezortom dopravy.