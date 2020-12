V. Remišová: Po mne nájde môj nástupca jasný plán na ďalšie roky

Bratislava 30. decembra (TASR) – Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) pravidelne negatívne hodnotila, v akom stave zanechal rezort investícií a štátneho IT jej predchodca Richard Raši (Hlas-SD). Ako uviedla pre TASR, ministerstvo – v tom čase úrad podpredsedu vlády – zanechal bez jasnej stratégie, koncepcie, s množstvom klamlivých čísel o rozpočte na papieri. „Po mne nájde nástupca jasný plán na ďalšie roky. A zároveň už bude mať v ruke rozbehnutý operačný program Slovensko a fungujúce koordinované štátne IT,“ zdôraznila Remišová.



Ako zhodnotila ministerka, eurofondy boli v čase jej nástupu na stoličku podpredsedníčky vlády nedostatočne čerpané, peniaze v regiónoch sa rozdávali podľa straníckeho trička a IT sektor bol prerastený korupciou. „Prvým krokom bolo veľké upratovanie, v eurofondoch nastavenie krízového manažmentu a následne reformné kroky smerom k väčšej transparentnosti, efektívnosti a boju proti korupčným praktikám,“ vymenovala Remišová.



Ako pripomenula, v IT oblasti pristúpila k výmene vedenia Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES). Viaceré IT projekty rezort zastavil, niektoré výrazne upravil. „Zároveň sme nastavili základné pravidlá fungovania štátneho IT prostredníctvom piatich princípov transparentného a férového IT, ktoré schválila vláda,“ dodala ministerka. Za zásadné takisto považuje zrušenie starých korupčných schém v sektore štátneho IT. „Mali sme odvahu riešiť oblasti, ktoré nie sú politicky atraktívne, ale sú základom pre správne fungovanie informatizácie pre občana – posilnenie štátu voči dodávateľom a naprávanie pokrivených a nevýhodných zmlúv,“ priblížila ministerka.



„V IT je dlhodobým cieľom štát v mobile, aby si občan mohol vybaviť čo najväčšie množstvo služieb, ktoré štát poskytuje, kdekoľvek, kedykoľvek a z akéhokoľvek zariadenia,“ ozrejmila Remišová svoju víziu s tým, že dosiahnuť chce aj to, aby bolo Slovensko gigabitové – aby bol rýchly internet v každej škole a následne v každej domácnosti.



V kontexte eurofondov ministerka vyzdvihla, že od roku 2007 muselo Slovensko vrátiť Bruselu už zhruba pol miliardy eur. Prepad európskych peňazí hrozil aj tento rok. „Za deväť mesiacov sa nám z eurofondov podarilo zachrániť stovky miliónov eur, ktoré by s veľkou pravdepodobnosťou prepadli pre neschopnosť bývalej vlády,“ zopakovala Remišová.



Ministerka uviedla, že poriadok a jasné pravidlá zaviedla aj v oblasti regionálneho rozvoja. Rezort pripravuje novelu o najmenej rozvinutých regiónoch. „Zároveň sme pripravili viacero dôležitých výziev na podporu miest a obcí aj mimovládnych organizácií na zmiernenie dosahov ochorenia COVID-19,“ dodala Remišová. Na margo regiónov ešte podotkla, že chce zmeniť koncepciu, ako vláda podporuje regióny. Rozdávať peniaze v regiónoch podľa straníckeho trička podľa nej nie je správne, avšak pre pandémiu zatiaľ túto oblasť nemohla vláda systematicky vyriešiť.