V. Remišová: Podávame podnet na Európsky úrad pre boj proti podvodom

Bratislava 7. mája (TASR) - Opozičné hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ podáva podnet na Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) v súvislosti s miliónovými dotáciami na stavbu súkromných haciend pre ľudí blízkych vláde Roberta Fica (Smer-SD). Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedla opozičná poslankyňa Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ). Ako dodala, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) by mal namiesto podávania trestného oznámenia na ňu riešiť zlyhania vo svojom rezorte a Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) v oblasti podpory vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky.



„Je tu niekoľko firiem, ktoré všetky sídlia na rovnakom družstve. Tieto firmy vytiahli od štátu na dotáciách z eurofondov spolu približne 27 miliónov eur a dokázali ich vytiahnuť na penzióny, opravy ciest, rekonštrukcie a nástroje,“ povedala.



Ako príklad uviedla firmu EURO - SEB, ktorá dostala dotáciu v novembri 2023 po nástupe Ficovej vlády, pričom získala viac ako štyri milióny eur. V decembri minulého roka bola následne prepísaná na neznámeho človeka z Bosny a Hercegoviny. „O tomto človeku nikto nemá žiadne informácie a ja hovorím, že keby niekto chcel utopiť dlhy alebo firmu a prepísal ju na nejakého neznámeho človeka z Bosny a Hercegoviny, na bieleho koňa, tak by taká schéma nevyzerala ináč. Mimochodom, táto firma má pomerne veľké dlhy na daniach a odvodoch,“ priblížila Remišová. Na rovnakom družstve podľa nej sídli aj ďalšia firma AGRO - HN, ktorá dostala dotáciu vo výške viac ako päť miliónov eur, pričom bola tiež prepísaná na neznámeho človeka z Bosny a Hercegoviny.



Takáč sa v stredu na tlačovej konferencii na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR ohradil, že dotácie na firmy boli vyplácané ešte za predchádzajúcej vlády, pričom zdôraznil, že audity a kontrolné mechanizmy fungujú na pôde PPA dobre.