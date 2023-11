V. Remišová: Pokuta pre MIRRI zahŕňa aj porušenia z éry R. Rašiho

Bratislava 28. novembra (TASR) - Pokuta pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR zahŕňa aj porušenia z čias šéfovania Richarda Rašiho. Uviedla to pre TASR bývalá ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová, predsedníčka strany Za ľudí, v súčasnosti opozičná poslankyňa Národnej rady SR (klub hnutia Slovensko, Za ľudí, KÚ), v reakcii na vyjadrenia Martina Dorčáka, riaditeľa odboru komunikácie MIRRI o pokute pre ministerstvo investícií.



"Richard Raši tu vyťahuje pokutu 8000 eur, ktorá však zahŕňa porušenie ochrany osobných údajov a nesprávne zverejňovanie údajov aj z obdobia od roku 2016, teda počas pôsobenia samotného Richarda Rašiho a Petra Pellegriniho (obaja Hlas-SD). Ministerstvo okamžite po zistení pochybení a dôkladnom audite pristúpilo k náprave, aj pokiaľ ide o pochybenia z Rašiho a Pellegriniho éry," spresnila.



"My sme však po Richardovi Rašim a Petrovi Pellegrinim museli riešiť pokuty vo výške pol milióna eur, ktoré sa týkali hrubého porušenia zákona o verejnom obstarávaní, keď pri nevýhodných zmluvách uzatvorených v rozpore so zákonom občania prišli o milióny eur. Richard Raši doteraz nevysvetlil škody za desiatky miliónov eur, ktoré sa napáchali počas jeho pôsobenia v informatizácii. Namiesto obohratej platne 'lebo Remišová' by mohol konečne začať niečo robiť aj pre občanov Slovenska," dodala Remišová.



Dorčák v utorok informoval, že MIRRI čelí ďalšej pokute, tentoraz za projekt "Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a distribúcia senior tabletov", ktorý MIRRI spustilo počas pôsobenia Remišovej na MIRRI. Pri realizácii projektu podľa Dorčáka unikli osobné údaje viacerých seniorov, ktorí sa do projektu zapojili. Problém so zverejnenými osobnými údajmi však bol aj pri desiatkach rôznych zmlúv, ktoré ministerstvo zverejnilo v Centrálnom registri zmlúv. Za pochybenia dostalo MIRRI SR pokutu v celkovej výške 8600 eur.