V. Remišová: Presúvame 1,2 miliardy eur na boj s novým koronavírusom

Bratislava 28. apríla (TASR) – Vláda plánuje presunúť 1,2 miliardy eur z eurofondov na boj s pandémiou nového koronavírusu. Informovala o tom podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) na tlačovom brífingu pred utorkovým rokovaním vlády. Materiál o realokácii finančných zdrojov z eurofondov do piatich kľúčových oblastí vicepremiérka predloží na rokovaní vlády.



„Jasne sme identifikovali nezazmluvnené a nevyčerpané prostriedky,“ uviedla Remišová s tým, že tieto prostriedky budú presunuté do oblastí, ako napríklad podpora zdravotníckeho systému. „Tam presúvame 249 miliónov eur. Z toho sa budú financovať najmä zdravotnícke zariadenia, lieky, testovacie a liečebné zariadenia, zdravotnícke pomôcky a zdravotnícky materiál,“ vysvetlila vicepremiérka.







Druhou oblasťou, kde sa európske peniaze presunú, bude udržanie zamestnanosti a pracovných miest. „Tu presúvame 506 miliónov eur. Treťou oblasťou sú mikro-, makro- a stredné podniky, presúvame sem 330 miliónov eur. Tieto peniaze môžu ísť na režijné náklady, zásoby, na nájomné služby, jednoducho na financovanie potrieb malých a stredných podnikov,“ dodala vicepremiérka.



Štvrtou oblasťou podpory je záchranný integrovaný systém, kde presunú 51 miliónov eur. „A poslednou oblasťou sú iné opatrenia, napríklad vzdelávacie procesy, kde ide 114 miliónov eur,“ uzavrela Remišová.



Ako dodala, úlohou ministrov je teraz presunúť peniaze čo najskôr, do konca mája. „Na základe tohto presunu sa vypíšu jednotlivé výzvy tak, aby sa tie peniaze mohli už čo najrýchlejšie dostať k ľuďom tam, kde ich najviac potrebujú,“ vysvetlila vicepremiérka. Podľa nej by bolo najideálnejšie, keby sa výzvy vypísali ešte pred začiatkom leta.



Spomenutý materiál na realokáciu 1,2 miliardy eur je podľa slov vicepremiérky len prvou fázou. Materiál totiž obsahuje aj kompletný zoznam všetkých národných projektov, ktoré manažuje štát. V týchto projektoch sú 3,3 miliardy eur. „Tu takisto budem žiadať ministrov, aby zanalyzovali jednotlivé národné projekty a aby si povedali, či potrebujú zrealizovať teraz všetky národné projekty,“ dodala Remišová s tým, že prostriedky z niektorých projektov by sa dali využiť zmysluplnejšie, napríklad na boj s ochorením COVID-19.



Remišová tiež podotkla, že na úrovni Európskej komisie je už schválený prvý aj druhý legislatívny balík, čo uľahčuje napríklad presun peňazí medzi fondmi. Na margo eurofondov však Remišová kritizuje bývalú vládnu garnitúru, tá čerpala eurofondy v tomto programovom období (od roku 2014) podľa jej slov „katastrofálne“. Čerpanie je totiž k dnešnému dňu na úrovni 30 %. „Za roky 2017 a 2018 sme mali dekomitment 150 miliónov eur, to znamená, že nám 150 miliónov eur prepadlo,“ uzavrela Remišová s tým, že tieto prostriedky teraz Slovensku budú chýbať.