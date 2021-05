Remišová v Bruseli prezentovala snahu Slovenska pri čerpaní eurofondov

Veronika Remišová, archívne foto. Foto: TASR – Jaroslav Novák

Brusel 26. mája (TASR) - Eurokomisárka pre reformy a kohéziu Elisa Ferreirová ocenila doterajšiu prácu slovenských orgánov na príprave partnerskej dohody, ktorá umožní Slovensku investovať takmer 13 miliárd eur v novom programovom období, ako aj zvýšené snahy slovenskej vlády zvýšiť čerpanie nevyužitých eurofondov. Uviedla to v utorok poobede v Bruseli ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) po rokovaniach v Európskej komisii, kde sa okrem Ferreirovej stretla aj s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom.Remišová skonštatovala, že eurokomisárka ocenila slovenskú časť práce na partnerskej dohode a naznačila, že Slovensko urobilo viac ako sa očakávalo, keď vláda komunikovala s verejnosťou aj so sociálnymi a ekonomickými partnermi a zohľadnila ich pripomienky.zdôraznila Remišová. Dodala, že takmer 13 miliárd eur na nasledujúcich sedem rokov je veľký balík peňazí, ktorý však vhodne zohľadňuje národné priority. "" uviedla ministerka.Spresnila, že pôjde o zvrátenie investičného dlhu z minulosti v oblasti infraštruktúry, potom o reformy súčasnosti v oblasti školstva, zdravotníctva a riešenia environmentálnych záťaží a do tretice o investície do budúcnosti - do digitalizácie a inovácií. Aby Slovensko nebolo iba výrobou dielňou, ale vytvorilo lepšie a kvalitnejšie pracovné miesta.Remišová v Bruseli vysvetlila, že eurofondy by sa mali na Slovensku čerpať rýchlejšie a účinnejšie. Lebo vláda vytvorila iba jeden operačný program, čo znamená, že doterajšiu komplikovanú riadiacu štruktúru pre čerpanie eurofondov, spleť 28 rôznych orgánov, sa podarilo zjednodušiť. "" vysvetlila. Spresnila, že prioritou jej úradu je vždy koncový užívateľ eurofondov a vláda sa snaží "" všetky pravidlá, ktoré sa v priebehu posledných 15 rokov pridávali na národnej úrovni.S Ferreirovou rokovala aj o pomoci zo strany eurokomisie na lepšie čerpanie nevyužitých eurofondov z programového obdobia 2014-2020. Slovensko využíva program n+3 (tri roky na dočerpanie fondov), pričom žiada od Bruselu, aby flexibility boli predĺžené. Podľa Remišovej eurokomisárka ocenila legislatívne zmeny, ktoré súčasná slovenská vláda na tento účel prijala.Ministerka pre investície pripomenula, že pri nástupe súčasnej vlády bolo čerpanie eurofondov SR na úrovni 29 %, pričom sa novej vláde podarilo zdvihnúť to o dve miliardy eur a momentálne je miera čerpanie okolo 44 %. Remišová upozornila, že vyzvala na maximálnu súčinnosť všetkých rezortov, zaviedla krízový manažment, čo znamená, že všetky rezorty musia každé tri mesiace predstaviť vláde odpočet, ako plnia svoje úlohy a ako pokračujú v čerpaní zdrojov z rozpočtu EÚ. "" povedala Remišová.Podľa jej slov eurokomisárka prijala pozvánku na návštevu Slovenska, kde koncom júna vystúpi na tematickej konferencii a navštívi aj región Hornej Nitry, ktorý je dôležitým z hľadiska investícií pre dekarbonizáciu a využívania zdrojov z Fondu pre spravodlivú transformáciu.