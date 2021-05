V. Remišová: Pri novele zákona o rozpočte obštrukcie robiť nebudeme

Bratislava 19. mája (TASR) – Koaličná strana Za ľudí nebude robiť obštrukcie pri novele zákona o štátnom rozpočte. Uviedla to vicepremiérka a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) po stredajšom rokovaní vlády.



Remišová vyzdvihla, že nabudúce by uvítala, keby bolo pri rozpočte viac času na diskusiu. K obsahovej časti novely však nemá vážne výhrady. Väčšina položiek sa týka pomoci, na ktorej sa už vláda predtým dohodla. "Samozrejme, vždy je priestor na škrtanie, ale väčšina položiek v tomto rozpočte sú sumy, ktoré boli schválené a majú pomáhať ľuďom," dodala vicepremiérka.



Jednou z položiek, o ktorej sa podľa Remišovej dá diskutovať a ktorá je aj kandidátom na škrt, je platba za vakcínu Sputnik. Avšak väčšina položiek je podľa nej v poriadku.



Na otázku, či strana Za ľudí bude súhlasiť s navrhovaným zvýšením výdavkov vo výške takmer 3,4 miliardy eur priamo neodpovedala, uviedla, že odpovie až po stredajšom rokovaní na pôde Ministerstva financií (MF) SR.



"Novelu rozpočtu by sme mali schváliť. A je úplne normálne, že v časoch najväčšej zdravotnej krízy alebo hospodárskej krízy sa novelizuje rozpočet práve s ohľadom na nové potreby, ktoré vznikajú," poznamenala ministerka.



Zároveň Remišová podotkla, že v momentálnej situácii má väčšina krajín deficit. "Ale, samozrejme, je našou povinnosťou, aby sme mali udržateľný rozpočet," dodala vicepremiérka s tým, že vláda však chce predstaviť aj daňovo-odvodovú reformu a hovoriť chce aj o konsolidácii dlhu.