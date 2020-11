V. Remišová: Pripravujeme novelu zákona o eurofondoch

Bratislava 5. novembra (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) novelu zákona o eurofondoch. Informovala o tom vo štvrtok vicepremiérka a šéfka spomínaného rezortu Veronika Remišová (Za ľudí).



Remišová vyzdvihla dve opatrenia, ktoré v rámci navrhnutej novely zákona považuje za najdôležitejšie. Prvým je zavedenie povinnosti zverejňovať aj poradcov, ktorí sa podieľali na príprave eurofondových projektov, či už ide o právnické alebo fyzické osoby. "Je to zásadné opatrenie na zvýšenie transparentnosti a na predchádzanie konfliktu záujmov," poznamenala ministerka. Druhým podľa nej najdôležitejším bodom novely je zabezpečenie väčšej právnej istoty a lepších informácií pre žiadateľov o eurofondy. "Orgán auditu Ministerstva financií (MF) SR bude musieť zverejňovať podľa novely svoje správy, pretože tie doteraz neboli verejné a stávalo sa, že tá istá chyba sa opakovala u viacerých žiadateľov, lebo sa nemohli poučiť z chýb iných," vysvetlila Remišová s tým, že následne sa museli vracať peniaze a niektoré projekty sa pre chyby museli zastaviť a peniaze ostali nevyužité.



"Medzi ďalšie opatrenia patrí elektronizácia komunikácie pri vypracovaní a zasielaní správ o zistených nezrovnalostiach, zjednodušené vykazovanie výdavkov, zjednodušené nároky na publikovanie právnych úkonov týkajúcich sa množstva užívateľov príspevku a mnohé ďalšie technické zjednodušenia," dodala ministerka.



Ako uzavrela, návrh novely by chcela predložiť koncom roka na rokovaní vlády. Z materiálov novely zákona predloženého do MPK na portáli slov-lex.sk vyplýva, že rezort navrhuje účinnosť zákona od 1. marca 2021. Novela zákona by nemala mať vplyv na rozpočet verejnej správy.