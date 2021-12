V. Remišová: Problému s nedostatkom IT odborníkov čelí aj MIRRI

Bratislava 29. decembra (TASR) – O IT odborníkov je na pracovnom trhu veľký záujem, je ich nedostatok. Tomuto problému čelí aj Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Pre TASR to uviedla šéfka rezortu Veronika Remišová (Za ľudí).



"Reformy, zásadné zmeny, a hlavne bezproblémový profesionálny chod štátneho IT nie sú možné bez kvalitných odborníkov," skonštatovala ministerka.



Rezort informatizácie v uplynulých mesiacoch podľa jej slov rozbehol viacero výberových konaní na desiatky rôznych pozícií od analytikov cez architektov až po manažérov.



"Je potešiteľné, že pre mnohých je výzvou robiť práve pre štát," priblížila ministerka s tým, že často ide o ľudí, ktorí sa v súkromnej sfére dostali na špičku a teraz chcú svoje skúsenosti využiť v prospech Slovenska, zmeniť krajinu k lepšiemu.



"Takým dobrým príkladom je generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES), pán Pavel Karel, ktorý k nám prišiel z bankového sektora," pripomenula ministerka s tým, že úspešných odborníkov má ministerstvo na všetkých úrovniach.



Pokiaľ ide o lákanie IT talentov do služby štátu, podľa ministerky je najväčším benefitom práve rozsah zmien, ktoré môžu vo svojej funkcii ovplyvniť. "Málokedy dostanete v komerčnej sfére na starosť projekty v hodnote stoviek miliónov eur a možnosť meniť životy miliónov ľudí k lepšiemu," podotkla ministerka.



Na otázku, ako Slovensko chce prilákať takýchto vyhľadávaných odborníkov, povedala, že záslužnú prácu v tomto smere robí Digitálna koalícia. Jej členom je aj MIRRI. "Vďaka nej máme aktívny dialóg s krajinami ako Moldavsko alebo Ukrajina a snažíme sa o lákanie IT profesionálov aj z týchto krajín," uzavrela ministerka.