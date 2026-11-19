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V. Remišová: R. Takáč na mňa podal trestné oznámenie za ohováranie
Remišová podľa svojich slov predložila vyšetrovateľom vládne dokumenty, v ktorých vláda ukladá ministrovi dotiahnuť vstup arabských investorov do slovenských závlahových zariadení.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) Richard Takáč (Smer-SD) podal na opozičnú poslankyňu Veroniku Remišovú (Slovensko - Za ľudí) trestné oznámenie za ohováranie a šírenie poplašnej správy v súvislosti s možným netransparentným odovzdaním závlahových systémov arabským investorom. Vo štvrtok o tom informovala Remišová s tým, že ráno niekoľko hodín vypovedala na bratislavskom okresnom policajnom riaditeľstve.
„Ja to považujem za pokus o úbohé zastrašovanie a šikanovanie, kde pán minister Takáč chce, aby opozícia na jeho kšefty a biznisy neupozorňovala,“ uviedla poslankyňa. Kritizovala kroky vlády, ktoré sú podľa nej netransparentné a otvárajú dvere do slovenského pôdohospodárstva a závlah investorom zo Spojených arabských emirátov.
Remišová podľa svojich slov predložila vyšetrovateľom vládne dokumenty, v ktorých vláda ukladá ministrovi dotiahnuť vstup arabských investorov do slovenských závlahových zariadení. Uvádza sa v nich, že to má Takáč stihnúť do marca 2027. Poslankyňa tiež avizovala, že trestné oznámenie ju neodradí a téme sa bude venovať naďalej.
Takáč ešte v auguste odmietol vyjadrenia opozičných predstaviteľov, že vláda ide odovzdať do zahraničia kontrolu nad hydromelioráciami, a teda aj nad závlahovou vodou. On aj vláda sa podľa neho len snažia zachrániť závlahové systémy a nájsť investora, lebo na to nie sú peniaze z európskych zdrojov. Pre PPP projekt preto oslovuje rôznych partnerov z rôznych krajín.
„Ja to považujem za pokus o úbohé zastrašovanie a šikanovanie, kde pán minister Takáč chce, aby opozícia na jeho kšefty a biznisy neupozorňovala,“ uviedla poslankyňa. Kritizovala kroky vlády, ktoré sú podľa nej netransparentné a otvárajú dvere do slovenského pôdohospodárstva a závlah investorom zo Spojených arabských emirátov.
Remišová podľa svojich slov predložila vyšetrovateľom vládne dokumenty, v ktorých vláda ukladá ministrovi dotiahnuť vstup arabských investorov do slovenských závlahových zariadení. Uvádza sa v nich, že to má Takáč stihnúť do marca 2027. Poslankyňa tiež avizovala, že trestné oznámenie ju neodradí a téme sa bude venovať naďalej.
Takáč ešte v auguste odmietol vyjadrenia opozičných predstaviteľov, že vláda ide odovzdať do zahraničia kontrolu nad hydromelioráciami, a teda aj nad závlahovou vodou. On aj vláda sa podľa neho len snažia zachrániť závlahové systémy a nájsť investora, lebo na to nie sú peniaze z európskych zdrojov. Pre PPP projekt preto oslovuje rôznych partnerov z rôznych krajín.