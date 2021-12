V. Remišová: Reštaurácie sa otvoria od 3. januára v režime OP

Bratislava 22. decembra (TASR) - Vláda dospela k dohode pri otvorení gastroprevádzok. Reštaurácie budú môcť otvoriť od 3. januára budúceho roka, a to v režime OP (teda pre očkovaných a pre ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19). Povedala to vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) počas rokovania vlády.



Ide podľa nej o kompromis. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) počas rokovania vlády novinárom povedal, že by reštaurácie najradšej otvoril ihneď, ak to však nejde, tak aspoň k 25. decembru. Nestotožnil sa s návrhom ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO), aby sa tak udialo až 9. januára. Za otvorenie reštaurácií loboval aj šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) a ministerka Remišová.



Podľa vicepremiérky Remišovej má o otvorení reštaurácií viac povedať minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.