Remišová rokovala s predsedami VÚC o zmenách v eurofondoch

Bratislava 25. februára (TASR) - Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) vo štvrtok rokovala s predsedami vyšších územných celkov (VÚC) o zmenách v novom eurofondovom programovom období. Informoval o tom Andrej Ďuríček poverený vedením tlačového oddelenia Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



Témou rozhovoru s predsedami samosprávnych krajov boli doterajší stav čerpania eurofondov, príprava na nové programové obdobie, ako aj opatrenia, ktoré nasmerujú európske zdroje jednoduchšie do regiónov.



"Naším spoločným cieľom je, aby sa eurofondy využívali transparentne, efektívne, aby bol proces čo najjednoduchší a najrýchlejší. Predsedov samosprávnych krajov som informovala, aké máme plány na využitie zostávajúcich peňazí z regionálneho programu IROP, a tiež o tom, ako chceme zlepšiť čerpanie eurofondov a viac zapojiť do procesu regióny," okomentovala Remišová.



Predsedov krajov tiež informovala o protikrízovom finančnom balíku REACT-EU, z ktorého Slovensko dostane dodatočné európske zdroje vo výške 780 miliónov eur. "Z tejto sumy chceme vyčleniť časť aj pre VÚC výlučne na prípravu kvalitných projektov pre nové programové obdobie 2021 – 2027," podotkla Remišová. Žiadatelia i prijímatelia podľa jej slov dostanú ďalšiu odbornú pomoc pri príprave a realizácii projektov vďaka špecializovaným technickým sekretariátom pri Rade partnerstva, ako aj regionálnym centrám ministerstva.



Remišová ďalej informovala predsedov samosprávnych krajov o pripravovanom Operačnom programe Slovensko a Partnerskej dohode, na základe ktorej sa bude v nasledujúcom desaťročí prerozdeľovať takmer 13 miliárd eur. Podpredsedníčka vlády pripomenula, že koncom minulého roka Partnerská dohoda prešla národnou konzultáciou, do ktorej sa zapojili stovky účastníkov zo všetkých oblastí a samosprávy mali v tomto procese významné slovo.



Ako pripomenula, o prioritách pre čerpanie eurofondov v novom programovom období rokovala pred časom tiež s ministrami dotknutých rezortov. Medzi hlavné oblasti, kam má podpora smerovať, vymenovala napríklad verejnú osobnú dopravu, školstvo, životné prostredie, zamestnanosť, sociálnu starostlivosť, cestovný ruch či kultúru.



"Okrem toho máme pre regióny ešte stále k dispozícii zdroje z programového obdobia 2014 - 2020. V rámci regionálneho programu IROP plánujeme v nasledujúcich mesiacoch ďalšie zaujímavé výzvy," avizovala Remišová s tým, že pôjde o podporu verejnej zelene, cyklodopravy, verejnej osobnej dopravy, stredných odborných škôl, základných škôl, či o zatepľovanie budov. S predsedami krajov sa plánuje stretávať pravidelne.