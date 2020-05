V. Remišová: Rozvoj regiónov a vyrovnávanie rozdielov je prioritou

Bratislava 5. mája (TASR) – Rozvoj regiónov a vyrovnávanie regionálnych rozdielov je prioritou, ktorej sa vláda bude intenzívne venovať. Uviedla to podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí).



„Našim cieľom je, aby kvalita života občanov Slovenska bola rovnaká a aby ľudia mali dobrú, kvalitnú prácu a boli za ňu adekvátne platení bez ohľadu na to, v akom okrese žijú. S rovnakou dôležitosťou vnímam aj nevyhnutnosť dobudovania infraštruktúry,“ uviedla Remišová na margo diskusie so zástupcami samosprávnych krajov (SK 8) o prioritách a potrebách na programové obdobie 2021 – 2027.



Ako dodala, zástupcov samospráv plánujú zapájať do prípravy nového obdobia. "Preto považujem za veľmi dôležité, že presadzujeme zavedenie rovnakých princípov, ako je zníženie počtu tematických cieľov, potreba väčšej flexibility a zachovanie pravidla N+3. Rovnako problematicky naopak vnímame sprísnenie tematickej koncentrácie a zníženie miery spolufinancovania,“ dodala Remišová.



Zo stretnutia so zástupcami samospráv vyplynulo, že majú za úlohu do konca roka pripraviť zoznam svojich priorít a potrieb vo forme Integrovaných územných stratégií. „Ide o široké spektrum aktivít – od sociálnej ekonomiky, školstva, životného prostredia, kultúry až po podporu marginalizovaných rómskych komunít,“ vysvetlil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.



Remišová dodala, že napriek tomu, že nastavenie nového programového obdobia nepočíta s vytvorením samostatného regionálneho operačného programu, problematika podpory regiónov bude začlenená do spoločného Operačného programu Slovensko.