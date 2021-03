Remišová rokovala so Združením miest a obcí Slovenska

Bratislava 9. marca (TASR) – Samosprávy sú pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR kľúčovým partnerom. Šéfka rezortu Veronika Remišová (Za ľudí) v utorok rokovala so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) o spôsoboch, ako čo najefektívnejšie nasmerovať eurofondy do regiónov. Informoval o tom odbor komunikácie ministerstva investícií.



Remišová zástupcov samospráv oboznámila s aktuálnymi aj pripravovanými výzvami v rámci regionálneho operačného programu IROP. "Doteraz bolo v tomto programovom období vyhlásených 62 výziev za takmer 2,2 miliardy eur. Aktuálne sú otvorené štyri výzvy v oblasti boja proti pandémii ochorenia COVID-19, v oblasti dopravy, cestnej infraštruktúry, vzdelávania a podpory miestnych akčných skupín," skonštatovala ministerka, ktorá so zástupcami ZMOS hovorila aj o plánovaných aktivitách. "Z regionálneho programu podporíme sociálne služby, budovanie materských škôl a stredných odborných škôl, verejnú zeleň, cestnú infraštruktúru, verejnú osobnú dopravu či cyklotrasy," dodala.



Zástupcovia ZMOS podľa MIRRI ocenili pokrok pri implementácii miestnych akčných skupín, ako aj školenia, ktoré pre miestne akčné skupiny Remišovej rezort zorganizoval s cieľom lepšej a plynulejšej prípravy a implementácie projektov. Ministerstvo investícií a ZMOS sa zhodli, že nové výzvy musia byť pripravené čo najjednoduchšie, aby sa eurofondy rýchlo dostali do regiónov.



"Regionálny operačný program má v tomto covidovom období pre samosprávy veľký význam, lebo prináša investície do mnohých oblastí, ktoré majú priamy dosah na zlepšenie kvality života ľudí v regiónoch. Okrem toho tiež hľadáme spôsoby, ako by sme mohli samosprávam refundovať časť výdavkov spojených s bojom proti pandémii," priblížila ministerka. Za prekážky pri implementácii eurofondových projektov považujú obe strany zložitosť procesu verejného obstarávania a tiež nevyrovnanie pozemkov v územiach.



Témou rokovania boli aj prijaté opatrenia a zjednodušenie v implementácii eurofondov. Vicepremiérka zástupcov ZMOS informovala o príprave nového programového obdobia a Operačného programu Slovensko a tiež o dohode na prerozdelení financií z protikrízového balíka REACT-EU, z ktorého má SR dostať 780 miliónov eur. "Najviac peňazí, vyše 401 miliónov eur, pôjde do zdravotníctva, sociálnych služieb, na udržanie zamestnanosti a vznik nových pracovných miest. Regionálny program IROP sa zvýši o takmer 247 miliónov eur. Aj v perspektíve nového programového obdobia som zástupcov samospráv upozornila, aby sa sústredili na zelené projekty, ktoré sú prioritou aj na európskej úrovni," podotkla Remišová.



Zároveň sa so zástupcami ZMOS dohodla na ďalších pravidelných stretnutiach. "Samosprávy môžu rátať s našou plnou podporou. Naším spoločným cieľom je, aby mali ľudia v regiónoch lepšie platené pracovné miesta a kvalitnú úroveň života. K tomu vo veľkej miere pomáhajú aj eurofondy. Je dôležité využívať ich transparentne a na zmysluplné projekty, ktoré pomáhajú ľuďom," dodala ministerka.