V. Remišová: Samozrejme, že odvolanie R. Sulíka nepodporíme

Bratislava 13. októbra (TASR) - Koaličná strana Za ľudí odvolanie ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) z iniciatívy Smeru-SD nepodporí. Novinárom to povedala predsedníčka strany a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) počas rokovania tripartity k rozpočtu.



"Samozrejme, že odvolanie Sulíka nepodporíme, my sme už jasne deklarovali, že nepodporíme odvolanie žiadneho ministra tejto vlády, keď bude iniciované opozíciou, či už Robertom Ficom (Smer-SD) alebo Petrom Pellegrinim (nezaradený)," povedala ministerka.



Skritizovala, že jedinou náplňou súčasnej opozície je len niekoho odvolávať, pretože podľa nej nič konštruktívne robiť nedokáže. "Celkovo, ak mám zhodnotiť pôsobenie opozície - a to ja som bola tiež v opozícii -, tak keď sa pozrieme na jej predložené návrhy, konštruktívnych je minimum," poznamenala ministerka.



Zdôraznila, že nepozná krajinu, kde by sa dvaja bývalí premiéri riadili heslom "čím horšie, tým lepšie", čím narážala napríklad na postoj k očkovaniu proti ochoreniu COVID-19.



Líder strany Smer-SD Robert Fico na stredajšej tlačovej konferencii povedal, že opozičná strana chce iniciovať odvolávanie Sulíka z funkcie ministra, pretože podľa neho nie je pripravený na svoju funkciu a nezvláda ju. Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR chce strana podať čo najskôr.