V. Remišová: Slovensko začína čerpať nové eurofondy

Bratislava 4. januára (TASR) - Slovensko začína čerpať nové eurofondy. Prvé výzvy takmer z 13-miliardového balíka pôjdu na rozvoj regiónov, školy, športoviská, cesty a zatepľovanie domov. Informovalo o tom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.



Európska komisia (EK) podľa ministerstva uhradila prvé zálohové platby na nové eurofondy. MIRRI tak získalo na ním riadený hlavný eurofondový program Program Slovensko a dva programy Interreg spolu 189,4 milióna eur. Znamená to, že už čoskoro sa budú môcť z nových eurofondov vyhlásiť prvé výzvy.



"Nové eurofondy sú pre Slovensko obrovskou šancou, ako posunúť našu krajinu vpred, ako zásadne zlepšiť životy ľudí a stať sa opäť hospodárskym tigrom strednej Európy. Už sme to ako krajina raz dokázali a som presvedčená, že máme na to, aby sme sa ním opäť stali. Nové eurofondy budeme investovať tak, aby ľudia vo všetkých regiónoch mali dobre platenú prácu, fungujúce služby a európsku kvalitu života. Pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou budú len v dynamických inovatívnych odvetviach – preto budeme oveľa viac investovať do vedy, výskumu a inovácií. Spolu sme na to určili takmer 2 miliardy eur," uviedla dočasne poverená ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).



Schválené zálohové platby podľa MIRRI znamenajú, že sa môžu začať uhrádzať výdavky na projekty v novom programovom období. "Už čoskoro vyhlásime z Programu Slovensko prvé výzvy – podpora pôjde do školskej a športovej infraštruktúry, na rekonštrukcie ciest 2. a 3. triedy a na znižovanie energetickej náročnosti bytových domov," spresnila Remišová.



Medzi prvými budú podľa nej tiež podporené projekty z Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý pomôže riešiť sociálne, hospodárske a environmentálne dôsledky v regiónoch prechádzajúcich na uhlíkovú neutralitu. Z balíka 441 miliónov eur môže čerpať región horná Nitra, ako aj Košický aBanskobystrický kraj.



Významná časť nových eurofondov pôjde podľa MIRRI aj na riešenie problémov, ktoré boli v minulosti zanedbávané – budovanie a opravy ciest 1. triedy (241 miliónov eur), ciest 2. a 3. triedy (169 miliónov eur) a rekonštrukcie miestnych komunikácií (62 miliónov eur), ale aj do výstavby kanalizácií a vodovodov (668 miliónov eur). "Tieto oblasti sú pre Slovensko mimoriadne dôležité – chceme splatiť investičné dlhy, ktoré predchádzajúce vlády neriešili. To, že sme si tieto národné investičné priority v Bruseli obhájili, znamená pre našu krajinu veľké víťazstvo," dodala Remišová.