V. Remišová: SR má talent a má na to, aby bola v lídrom v inováciách

Bratislava 11. októbra (TASR) – Slovensko má talent a má na to, aby bolo v lídrom v inováciách. Uviedla to vicepremiérka a ministerka pre investície a regionálny rozvoj Veronika Remišová (Za ľudí) pri stretnutí s eurokomisárkou Marijou Gabrielovou a tajomníkom ministerstva školstva, vedy, výskum a športu SR Ľudovítom Paulisom.



Podľa Remišovej musí Slovensko pridať v oblastiach, ako veda, výskum, inovácie, vzdelávanie a mládež. V tejto súvislosti tu zohrávajú veľmi dôležitú úlohu podporné programy. Okrem projektov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR a Slovenskej akadémie vied (SAV) Remišová povedala, že sa buduje sieť európskych centier digitálnych inovácií. Tie by mali pomáhať malým a stredným podnikom pri zavádzaní inovácií. "Takéto projekty budú financované nielen z plánu obnovy, ale aj z európskych štrukturálnych fondov, a priamo aj z riadených fondov, ako je napríklad program Horizont, ktorý riadi priamo Európska komisia (EK)," zdôraznila. Práve aj túto tému chce Remišová otvoriť s eurokomisárkou.







Slovensko je na treťom mieste od konca čo sa týka podielu financií z programu Horizont. Na Slovensku je podiel 25 eur na jedného človeka, v Dánsku je to takmer 300 eur. Problém je v tom, že slovenskí vedci podávajú málo projektov. Preto sa chce s Gabrielovou rozprávať aj o tom, čo je možné spraviť zo strany Európskej komisie, aby sa zvýšil podiel projektov, akú pomoc môže dať pri sieťovaní s partnermi z celej EÚ a zo sveta tak, aby sa počet prihlášok do programu zásadne zvýšil. Grant môžu získať len najlepší z najlepších a dôležitý aspekt je medzinárodná spolupráca "V tomto programe je viac ako 95 miliárd eur, ktoré majú slúžiť na to, aby sa EÚ a jej členské krajiny stali technologickými lídrami na svete a je povinnosťou Slovenska, aby sme to využili," povedala Remišová.



Paulis stihol s Gabrielovou otvoriť témy európskeho výskumného priestoru, to, ako bude organizovaný, a ako by sa Slovensko mohlo doň zapojiť. Zhovárali sa o potrebe podpory základného výskumu, ktorý je potrebný ďalej financovať a podporovať. Taktiež ho zaujíma téma podpory startupov aj podpora Európskej rady pre inovácie (EIC), ktorá bude mať možnosť podporovať projekty, ale aj konkrétne firmy. "Bratislava je jedným z miest s najväčšou koncentráciou startupov v Európe a ja verím, že budeme z toho profitovať ako Slovensko a že sa podarí podporiť čo najviac slovenských startupov. Spolupráce bude potrebné hľadať na úrovni EK, medzi jednotlivými riaditeľstvami a kabinetmi a aj na národnej úrovni či medzi rezortmi," komentoval.



Zároveň podporil výzvu eurokomisárky, aby sa slovenskí vedci a inštitúcie zapájali do priamo riadených programov. "Sú komplikované, ale máme sériu krokov, ktorými sa snažíme dosiahnuť to, aby sa čerpanie z priamo riadených programov zlepšilo. Za minulé programové obdobie sme zdvojnásobili tento objem prostriedkov a verím, že minimálne toto sa nám podarí aj v ďalšom programovom období," hovoril Paulis.



Podľa Gabrielovej je približovanie vedy bližšie k obyvateľstvu veľmi dôležité. "Máme program Erasmus, ktorý stojí vyše 80 miliárd eur a zúčastňuje sa na ňom aj 100.000 mladých slovenských študentov. Potrebujeme stále viac mladých ľudí, aby sa zapájali do týchto programov. Rok 2022 bude rokom mládeže, a to je príležitosť, aby sme ich zapojili do celkového diania. Ďalej je to program vedecký a program inovácií, kde potrebujeme, aby sa ľudia viac zapájali. Investujeme 95 miliárd eur, a tým pádom rozšírime aj naše inovačné aktivity. Chceme predovšetkým podporovať základný výskum, ktorý je veľmi dôležitý, tu máme tiež program do ktorého investujeme 10 miliárd eur. Ideme sa usilovať o to, aby stále viac spolupracovali výskumníci, inovátori s univerzitami," dodala Gabrielová.