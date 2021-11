Remišová: Budeme sa snažiť, aby peniaze šli tam, kde sú potrebné

Na archívnej snímke Nicolas Schmit. Foto: TASR/AP

Brusel 18. novembra (TASR) - Na efektívny boj s krízou musia mať členské štáty EÚ viac možností využívať eurofondy na výzvy vyvolané pandémiou koronavírusu. Uviedla to vo štvrtok v Bruseli podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí) po skončení zasadnutí Rady EU pre všeobecné záležitosti k politike súdržnosti.Remišová zdôraznila, že po zasadnutí rady ministrov o tejto otázke rokovala aj s eurokomisárkou pre kohéznu politiku Elisou Ferreirovou a eurokomisárom pre pracovné záležitosti Nicolasom Schmitom.Pripomenula dôležitosť týchto rokovaní, lebo len raz za sedem rokov si členské štáty spolu s eurokomisiou cez takzvané partnerské dohody, čiže veľké investičné rámce na nasledujúcich sedem rokov nastavujú pravidlá toho, kam budú investovať pridelené eurofondy, do akých oblastí a aké sú priority. Slovensko by v období 2021 – 2027 mohlo čerpať takmer 13 miliárd eur.opísala situáciu Remišová. Dodala, že Slovensko po 20 rokoch čerpania eurofondov má stále problémy s infraštruktúrou, keď viac ako 450 obcí je bez prístupu k pitnej vode, 30 percent lokalít nemá kanalizáciu, v zlom stave sú regionálne cesty i diaľnice, zamorené je životné prostredie.uviedla.To, o čo sa podľa jej slov Slovensko v Bruseli snaží, je nastavenie flexibilnosti pravidiel čerpania eurofondov, aby boli "šité na mieru" každej členskej krajiny.vysvetlila podpredsedníčka vlády. Spresnila, že to je aj cieľom jej rokovaní s Ferreirovou a Schmitom.Slovensko podľa jej slov už Európskej komisii zaslalo svoj návrh partnerskej dohody a čaká na pripomienky exekutívy EÚ, aby sa mohli začať finálne rokovania. Očakáva, že rokovania v Bruseli budú "náročné a tvrdé".odkázala.Remišová zároveň pripomenula, že SR iniciovala výzvu, ku ktorej sa pripojilo ďalších šesť štátov, a to Grécko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Španielsko, a ktorej cieľom je presvedčiť eurokomisiu, aby zachovala platnosť opatrení prijatých vlani, v prvom roku boja s pandémiou ochorenia COVID-19. Ide o flexibilné opatrenia ako odpoveď na koronakrízu a Slovensko si želá ich pokračovanie aj preto, lebo členské krajiny eurobloku musia čeliť vysokým cenám stavebných materiálov, energií, ropy, plynu a tiež nedostatku mikroprocesorov a čipov.uviedla s odkazom na dosahy pandémie, ktorá pokračuje už druhý rok a naďalej členským krajinám odčerpáva obrovské množstvo prostriedkov, ktoré treba vynakladať na udržanie pracovných miest či na podporu postihnutých odvetví ekonomiky.