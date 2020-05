Remišová: Štát musí zabojovať o každé jedno pracovné miesto

Humenné 22. mája (TASR) – Záujem štátu pomôcť k vyriešeniu sporu medzi spoločnosťami Nexis Fibers a Chemes Humenné prišla v piatok do Humenného deklarovať vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí). "Štát musí zabojovať o každé jedno pracovné miesto," povedala pre médiá po tom, ako s oboma stranami sporu rokovala priamo v priemyselnom parku.



"Ak tu máme životaschopnú firmu, ktorá je schopná vyrábať, ktorá dokonca 95 percent svojich výrobkov dokáže exportovať na zahraničné trhy, sídli tu na Slovensku, platí na Slovensku dane, je našou povinnosťou, aby sme takýmto firmám vytvárali dobré podnikateľské prostredie, a prípadne zaručili vymožiteľnosť práva a právny štát," vyjadrila sa s tým, že rozumie aj stanovisku druhej strany, ktorá háji svoje záväzky.



"Je povinnosťou obidvoch strán hľadať konkrétne riešenia," dodala. Zdôraznila však najmä dôležitosť snahy udržať ohrozených 400 pracovných miest, a to nielen v súvislosti s tým, že ide o živiteľov rodín, ale najmä z pohľadu aktuálnej krízy spôsobenej novým koronavírusom. Aj preto sa o problém podľa jej slov zaujíma minister hospodárstva či ministerka spravodlivosti.



Záujem štátu o problém medzi humenskými spoločnosťami potvrdil predseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽaNO), ktorý pôsobí ako mediátor pri vyjednávaniach od momentu, keď výrobca energií Chemes odstavil vláknarskú spoločnosť Nexis Fibers od dodávok energetických médií po prvý raz. Ako sa vyjadril k aktuálnej situácii, intenzívne rokovania sa uskutočňovali aj počas štvrtka 21. mája.



"Včera večer sa nám podarilo dohodnúť body aktuálnej zmluvy, ktorá by sa mala uzavrieť, teda zmluva o dodávkach energií, o cenách, o objemoch," povedal s tým, že v súčasnosti právnici oboch strán dokončujú formulácie jednotlivých ustanovení. Či a kedy sa spoločnosti naozaj dohodnú, komentovať nechcel.



"Kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič," vyjadril sa, avšak podotkol, že obe strany majú záujem dohodnúť sa.



V súvislosti s rozhodnutím spoločnosti Chemes odstaviť výrobcu vlákna od energií aj napriek rozhodnutiu súdu, podľa ktorého sa má zdržať úkonov smerujúcich k prerušeniu, obmedzeniu alebo zastaveniu dodávok energií, požiadal premiér Igor Matovič (OĽaNO) ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí), aby do pondelka vypracovala návrh rýchlej zmeny zákona tak, aby sa už nikto viac v takýchto situáciách nemohol spravodlivosti "vysmievať do očí". Informoval o tom prostredníctvom sociálnej siete.



Tak premiéra, ako i ministra hospodárstva Richarda Sulíka navštívi v tejto veci v pondelok primátor Humenného Miloš Meričko.



Dôvodom sporu medzi spoločnosťami sú ceny dodávaných energií. Chemes tvrdí, že vláknarská firma za energie riadne neplatí. Nexis hovorí, že ceny, ktoré mu výrobca energií účtuje, niekoľkonásobne prevyšujú trhové ceny. Problémom sú i veriteľské splátky, o ktorých odloženie Nexis Fibers v dôsledku krízy spôsobenej novým koronavírusom svojich veriteľov požiadal, a ako tvrdí Chemes, aj bývalé záväzky.



Vo veci vydal okrem súdu predbežné opatrenie i Protimonopolný úrad SR. Spoločnosť Chemes Humenné v ňom zaväzuje obnoviť dodávky energií pre Nexis Fibers.



Vláknarská spoločnosť ohlásila hromadné prepúšťanie na úrade práce koncom apríla po tom, ako jej Chemes zastavil dodávky energií po prvý raz. Výpadok výroby trval dva týždne, Chemes energie firme Nexis Fibers následne opäť dodával desať dní, po ktorých ich tok znova prerušil. Zamestnanci sú po druhý raz doma od 11. mája, plánovaný začiatok ich prepúšťania má byť podľa Márie Hrehovej z kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v sobotu 23. mája.