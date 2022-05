V. Remišová: Strana Za ľudí rešpektuje veto SaS na zvyšovanie daní

Bratislava 18. mája (TASR) - Strana Za ľudí rešpektuje veto strany SaS na zvyšovanie daní. Uviedla to pred rokovaním vlády podpredsedníčka vlády Veronika Remišová (Za ľudí).



"Veto SaS rešpektujeme, je to základ koaličnej zmluvy. Aj keď s tým nesúhlasíme, budeme to rešpektovať," spresnila.



Pripomenula, že koalícia o pomoci ľuďom rokuje už tri mesiace. "A po troch mesiacoch dostaneme na stôl konkrétny návrh (SaS), čo mi príde veľmi nekonštruktívne," povedala.



"Viem si však predstaviť v rámci nejakej otvorenej diskusie, že z návrhu SaS podporíme nejakú časť. Cieľom je nájsť kompromis. Pokiaľ sa nedohodne inak a pokiaľ bude platiť veto SaS, ja veto rešpektujem," dodala Remišová.