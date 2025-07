V. Remišová: Takáčovi nominanti kryjú podozrivé čerpania dotácií z PPA

Bratislava 22. júla (TASR) - Napriek tomu, že Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vykonala viacero kontrol subjektov podozrivých z čerpania agrodotácií na falošné penzióny, úradníci ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD) žiadne pochybenia nenašli. Upozornila na to v utorok opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ).



„Do očí bijúce podozrenia z rozsiahlych podvodov, keď peniaze určené farmárom putovali do súkromných luxusných haciend, vidia medzinárodné pozorovateľské misie, vyšetruje ich európsky prokurátor aj úrad pre boj proti podvodom. No Takáčovi kontrolóri na žiadny problém nenarazili. Po vopred ohlásených kontrolách konštatovali, že je všetko v poriadku. Niet sa čomu čudovať, keďže čestných a kompetentných úradníkov sa Takáč zbavuje,“ uviedla Remišová.



Jedným z riešení je podľa nej delegovanie plnej kontrolnej právomoci pri eurofondoch, ktoré spravuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, na auditný orgán Ministerstva financií SR, ktorý je certifikovaný Európskou komisiou a kontroluje všetky ostatné eurofondy z Programu Slovensko.



Opozičná poslankyňa zároveň pripomenula, že agrorezort sa borí nielen s podozreniami z rozsiahleho páchania korupcie, ale aj s vážnymi nedostatkami s celkovým čerpaním európskych prostriedkov.



„Napriek tomu, že sa minister Takáč dlho a zbytočne vyhováral, postupne sme ho usvedčili z absolútnej nespôsobilosti riadiť čerpanie agrodotácií, pričom len v roku 2024 mu prepadlo rekordných 216 miliónov eur, ktoré sme museli vrátiť do Bruselu. Slovenským farmárom navyše hrozia ďalšie obrovské straty, keďže pre časový sklz v tomto roku ostáva vo vzduchu nevyčerpaných 25 % objemu agrodotácií pre tento rok,“ uzavrela Remišová.