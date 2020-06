Remišová: Treba si uvedomiť, že dodatočné peniaze od EK nie sú zadarmo

Bratislava 17. júna (TASR) – Slovensko by si malo uvedomiť, že dodatočný balík peňazí od Európskej komisie na veľké štrukturálne reformy nie sú peniazmi zadarmo. Upozornila na to vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) v stredu počas rokovania vlády. Ako dodala, podmienky čerpania sú síce výhodné, lenže peniaze budú musieť krajiny splatiť najskôr v roku 2028, najneskôr v roku 2058. Slovensku z tohto fondu pravdepodobne pripadne približne osem miliárd eur.



„V súčasnosti prebieha diskusia o tom, do čoho tieto peniaze budeme investovať. Pretože sú to peniaze, ktoré si požičiavame, nie sú to peniaze zadarmo a raz ich budú musieť naše deti a deti našich detí splácať,“ uviedla vicepremiérka. Ako dodala, ak Slovensko bude niečo s týmito peniazmi robiť, musí to urobiť tak, aby to malo prínos pre budúcu generáciu.



Slovensko podľa Remišovej dlhodobo potrebuje reformy v rôznych oblastiach. „Ja si myslím, že potrebuje dôslednú reformu v justícii, potrebuje dôslednú reformu v digitalizácii – vidíme, že tie služby nefungujú. Slovensko potrebuje reformu v prístupnosti a konektivite, potrebuje zelenú reformu,“ uviedla vicepremiérka s tým, že na Slovensku dlhodobo existujú ekologické záťaže, na ktoré sa nikdy nenašli peniaze. „Vieme o tom, že ich máme, vieme o tom, že ničia životy ľudí, ale na ich odstránenie boli potrebné obrovské objemy peňazí, ktoré štát doteraz nenašiel,“ vysvetlila Remišová.



„Máme tu reformu o tom, ako sa presunúť z automotive priemyslu do nejakej druhej generácie, to znamená investície do čistých technológií, vodíkových technológií, do batérií tak, aby sme to, čo je kostrou nášho priemyslu, jednoducho uchránili a aby sme boli konkurencieschopní aj na európskom trhu,“ dodala vicepremiérka.



Podľa nej by malo Slovensko tieto dodatočné peniaze investovať do veľkých reformných zámerov. „Nemali by sme ich jednoducho prejesť na malých projektoch, pretože na tieto projekty máme určené eurofondy. Prídu nám ďalšie peniaze do nového eurofondového obdobia, ktoré začína už teraz od 1. januára a tam je priestor práve na menšie projekty. Ale toto potrebujeme minúť do roku 2024, to znamená pomerne rýchlo, pretože rok trvá príprava, ak sa robia verejné obstarávania, rok trvá aj nejaké vysúťaženie, čiže času nie je nazvyš,“ podotkla Remišová.