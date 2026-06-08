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V. Remišová upozornila na podozrivé zmluvy na ministerstve investícií

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Na snímke poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Poslankyňa spomenula dotáciu za 1,2 milióna eur firme z paneláku s fiktívnymi tržbami, neexistujúcim telefónnym číslom a históriou, ktorá podľa nej pripomína schránkovú firmu a biele kone.

Autor TASR
Bratislava 8. júna (TASR) - Opozičná poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) upozornila na podľa nej podozrivé zmluvy s firmami uzavreté na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v rámci výzvy na digitálne inovácie v objeme 58 miliónov eur.

Považujem to za nehoráznosť. Sú to európske peniaze, pretože sú to peniaze z plánu obnovy a budeme podávať podnet na Európsku prokuratúru (EPPO),“ povedala v pondelok Remišová. Minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý) by mal podľa nej zverejniť hodnotiteľov, bodové poradie a aký je prínos projektov. „Žiadame, aby tieto informácie boli zverejnené,“ uviedla poslankyňa s tým, že Migaľ je „absolútne zrelý na odvolanie“.

Poslankyňa spomenula dotáciu za 1,2 milióna eur firme z paneláku s fiktívnymi tržbami, neexistujúcim telefónnym číslom a históriou, ktorá podľa nej pripomína schránkovú firmu a biele kone. Remišová uviedla, že ďalšiu dotáciu za 1,3 milióna eur minister priklepol firme, ktorá nemá zamestnancov a tržby. „Projekt vraj ide realizovať v nejakom areáli, kde nikto nikdy nikoho nevidel. A ten projekt sa mal mimochodom týkať toho, aby zlepšili marketing vo svojej vlastnej firme,“ povedala.

Iná firma, ktorá má e-shop na predaj svietidiel, mala podľa poslankyne dostať 1,3 milióna eur. Predmet činnosti výskum a vývoj si zapísala, podobne ako v iných prípadoch, mesiac pred vyhlásením výzvy. „Zmluvu podpísali 6. 5. a doba realizácie je do 30. 6.,“ podotkla Remišová. Za taký čas sa podľa nej dá ťažko napísať dobrý inovatívny projekt a zrealizovať ho je nemožné.

Firme, ktorá sa venuje zdravej strave, malo ísť 1,2 milióna eur s tým, že bude robiť personalizované jedálničky. „Keď si napíšete do ChatGPT váhu, výšku, koľko chcete schudnúť, tak dostanete personalizovaný jedálniček a nebude vás to stáť ani jedno euro. A toto minister Migaľ ide financovať z verejných peňazí,“ dodala Remišová.
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