V. Remišová: V štátnom IT sme tento rok ušetrili desiatky miliónov eur

Bratislava 27. decembra (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v štátnom IT ušetrilo desiatky miliónov eur, spustilo antibyrokratickú revolúciu a vyvinulo systém na boj proti kyberhrozbám. Uviedla to vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) pri hodnotení roka 2021.



"Za jeden zo zásadných úspechov tohto roka považujem fakt, že profesionálnym a bezkorupčným riadením sme v oblasti informatizácie štátu ušetrili 72 miliónov eur. Klientelizmus dostal po mojom nástupe jasnú stopku. Bývalá vláda sa snažila narýchlo, mesiac pred parlamentnými voľbami, zrealizovať zaobstaranie zvyšku budovy dátového centra za vyše 39 miliónov eur. Po dôkladnom posúdení zámeru sme sa rozhodli nové priestory pre datacentrum nekupovať a dátové centrum Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby sme presunuli z priestorov súkromnej firmy do priestorov štátnej spoločnosti. Iba na datacentre celkové úspory dosiahli viac ako 44 miliónov eur," spresnila Remišová.



Ďalšie milióny sa rezortu informatizácie podľa nej podarilo ušetriť vďaka dodatkom k zmluvám s dodávateľmi služieb. "Zvyčajne to býva v biznise tak, že dodatkami k existujúcim zmluvám sa ceny zvyšujú. Nám sa podarilo dosiahnuť pravý opak," uviedla ministerka.



"Iba s jedinou firmou, ktorá pre nás robí tri projekty, sme vyrokovali sadzby nižšie až o 15 %, čím sa ušetria 4 milióny eur. U iného dodávateľa, ktorý zabezpečuje prevádzku portálu Slovensko.sk, sme znížili cenu o ďalších 1,2 milióna eur," priblížila.



MIRRI podľa nej tento rok tiež odštartovalo najväčšiu antibyrokratickú reformu v dejinách Slovenska. "Naša novela zákona proti byrokracii, za ktorú hlasovala aj opozícia, prináša doteraz najväčšie rušenie výpisov a potvrdení. Už od 1. januára 2022 občania nebudú musieť na úradoch predkladať desať dokumentov. Celkovo však rušíme až 21 okruhov potvrdení, výpisov a formulárov v papierovej podobe, vďaka čomu občania a podnikatelia ušetria ročne viac ako 42 miliónov eur," dodala Remišová.