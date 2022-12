V. Remišová: Veľkou úlohou bude naštartovať čerpanie nových eurofondov

Bratislava 29. decembra (TASR) - Veľkou úlohou roka 2023 bude naštartovať čerpanie nových eurofondov z Programu Slovensko, prvé výzvy chce Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vypísať už na jar. Uviedla to pre TASR dočasne poverená ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí).



To sa podľa jej slov týka aj programov cezhraničnej spolupráce so susednými krajinami Interreg, ktoré má MIRRI tiež na starosti. "Pokiaľ ide o informatizáciu, tam chceme spustiť ďalšie štyri životné situácie - hľadanie si zamestnania, kúpa nehnuteľnosti na bývanie, začiatok podnikania či prepis motorového vozidla. Tým by sme v počte digitalizovaných životných situácií dokonca predbehli Estónsko, ktoré patrí k digitálnym premiantom v EÚ," priblížila.



"Základom pre toto všetko je, aby aj v nasledujúcich rokoch platilo striktné protikorupčné nastavenie a profesionálna zodpovednosť, ktoré sme zaviedli. Tento rok sme získali certifikát kvality, ktorý majú v komerčnom svete len tie najlepšie firmy - ISO 9001, je potvrdením výborného fungovania vnútorného chodu rezortu a efektívnych procesov," podčiarkla.



"Získali sme aj certifikát systému manažérstva proti korupcii a máme hodnotenie ako najtransparentnejší verejný obstarávateľ, známku A+, ktorú z tisícov hodnotených subjektov získalo len necelé 1 %. Je to výsledok úsilia celého tímu a dennodennej tvrdej práce na tom, aby boli procesy transparentné, dobre nastavené a profesionálne. Sme odhodlaní toto nastavenie udržať, rozvíjať a prinášať stále lepšie služby pre občanov. Len tvrdá a poctivá práca prináša výsledky pre občanov a týmto sa aj riadime," dodala Remišová.