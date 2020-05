V. Remišová: Vláda chce intenzívne bojovať proti byrokracii

Bratislava 14. mája (TASR) - Vláda chce určite intenzívne bojovať proti byrokracii na Slovensku. Vyhlásila to v pléne počas Hodiny otázok podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí). Odpovedala na otázku opozičného poslanca Richarda Rašiho (Smer-SD), ktorý jej položil niekoľko otázok, medzi nimi aj to, kedy chce jej úrad predložiť do parlamentu tretí antibyrokratický balíček, ktorý ešte stihla schváliť bývalá vláda a prešiel celým legislatívnym procesom.



Raši chcel od vicepremiérky vedieť, čo konkrétne môžu ľudia od jej úradu očakávať v najbližších troch mesiacoch v oblasti boja proti byrokracii. Priblížil, že pre parlamentné voľby sa nestihol tento balíček dostať do parlamentu. "Bol schválený prvý a druhý antibyrokratický zákon, vládou prešiel aj tretí, ktorý odstraňuje nevyhnutnosť nosenia úmrtného a sobášneho listu a mnohé ďalšie potvrdenia, ktoré je potrebné nosiť na úrady pri vybavovaní žiadostí," priblížil Raši s tým, že k tomuto zákonu sa vyjadrila aj odborná verejnosť.



"Nechceme, aby miliarda eur, ktorá bola na informatizáciu, dopadla tak ako za vašej vlády. Podnikateľov, občanov, keď sa spýtate, že ako pociťujú informatizáciu štátnej a verejnej správy, tak odpoveď je, že v zásade takmer nič nefunguje," povedala Remišová.



Podľa jej slov aj Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) uviedla, že ak by sa zvýšila premávka (traffic) v elektronických schránkach o 10 %, tak celý systém sa zrúti. "Toto je výsledok toho, akým spôsobom sú tieto procesy nastavené. Aj kľúčovú infraštruktúru štátu dali vlády do rúk súkromným dodávateľom. Bola tu taká situácia, že dokonca štát k tomu nemal ani prístupové heslá, čo považujem za škandalóznu situáciu. Budem to riešiť aj spoločne s byrokraciou, aj vážne obrovské pochybenia," vyhlásila Remišová. Tiež upozornila, že parlament už schválil zákon, ktorým sa počas koronakrízy zjednoduší poskytovanie eurofondov.