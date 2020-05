V. Remišová: Vyhlasujeme prvú výzvu ma zmiernenie dosahov koronakrízy

Bratislava 19. mája (TASR) – Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vyhlásil prvú výzvu na zmiernenie dosahov koronakrízy. Uviedla to podpredsedníčka vlády SR pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) v utorok na brífingu. Výzva je zameraná na obce, mestá, regióny a vyššie územné celky (VÚC). Jej predmetom sú malé projekty, na jeden projekt možno získať príspevok od 10.000 do 50.000 eur. Výzva bude otvorená do 16. júna a podporiť prostredníctvom nej je možné všetky projekty, ktoré budú zamerané na zmiernenie dosahov koronakrízy.



„Najviac postihnuté krízou budú práve regióny. Pracovné miesta, príležitosti, malí podnikatelia, živnostníci, obce, mestá. V regiónoch kríza ľuďom ešte viac sťažila život, a preto našou prioritou je pomôcť im v čo najväčšej miere,“ uzavrela Remišová.



„Tieto peniaze nie sú takzvané helicopter money, ktoré sa budú rozdeľovať a riešiť akútny problém, aby všetci tí, ktorí boli najviac postihnutí krízou, mohli prežiť, ale sú to rozvojové peniaze,“ uviedol budúci štátny tajomník nového Ministerstva pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu (MIRRI) Vladimír Ledecký.



„Musíme si uvedomiť, že táto kríza veľmi zakývala rozpočtami samospráv a samotnými samosprávami,“ zhodnotil Ledecký a upozornil, že nie všetky samosprávy krízu zvládali a v niektorých prípadoch musel aktívne zasiahnuť aj štát. Ako dodal, koronakríza najviac zasiahla okres Spišská Nová Ves.



Ledecký zároveň vyzval samosprávy, aby na vyhlásenú výzvu reagovali. „Projekty sú veľmi jednoduché, nepotrebujú k tým projektom žiadne firmy, ktoré ich budú písať. Ja si myslím, že na každom úrade majú dostatok ľudí, alebo majú človeka, ktorý takúto jednoduchú výzvu vie zvládnuť,“ dodal. Cieľom úradu je, aby sa žiadatelia k príspevkom dostali rýchlo. „Mesiac, dva bude trvať nejaká kontrola,“ uviedol Ledecký. Prvé aktivity sa budú môcť začať vyplácať na prelome rokov.



Ako uzavrela vicepremiérka, cielená regionálna pomoc pre obce, mestá, prípadne kraje často nespočíva vo veľkých „mamutích“ a komplikovaných byrokraticky náročných projektoch. „Sú to malé veci, ktoré cielene pomôžu naštartovať život či ekonomiku v obci,“ uviedla Remišová.