V. Remišová: Vyhlasujeme výzvu na opravu ciest za 54 miliónov eur

Bratislava 6. októbra (TASR) - Štát vyhlasuje dve výzvy financované z regionálneho operačného programu na zlepšenie kvality života ľuďom v regiónoch Informovala o tom vicepremiérka a ministerka pre investície a regionálny rozvoj Veronika Remišová (Za ľudí) v stredu počas tlačovej konferencie. Jej ministerstvo vyčlenilo zhruba 54 miliónov eur na výzvu na opravu ciest a ďalších viac ako osem miliónov eur na výzvu na modernizáciu verejnej dopravy.



Vyše 50-miliónová výzva je podľa jej slov určená na opravu ciest. Môžu sa z nich však financovať napríklad aj protihlukové bariéry alebo bezpečnostné prvky. "Kvalitné a bezpečné cesty sú základným predpokladom na rozvoj regiónov. Ťažko hovoriť o regionálnom rozvoji alebo o prílive investícií, keď v regióne nemáte základnú infraštruktúru," dodala ministerka.



Podľa Remišovej sú cesty v regiónoch v katastrofálnom stave. "Človek by sa nádejal, že po 20 rokoch eurofondov bude Slovensko mať cesty v excelentnom stave, pravda je však taká, že až jedna tretina ciest 2. a 3. triedy sú v zlom až havarijnom stave," skonštatovala vicepremiérka s tým, že to isté sa týka aj mostov.



Druhá výzva, ktorá podľa Remišovej nadväzuje na zvýšenie bezpečnosti ciest, je o modernizácii verejnej dopravy. "Žiaľ, faktom je, že podiel ľudí, ktorí cestujú verejnou dopravou, sa rapídne znižuje," skonštatovala ministerka s tým, že oproti roku 2000 podiel cestujúcich klesol na polovicu. Na túto výzvu vyčlenil Remišovej rezort 8,6 milióna eur, s tým, že peniaze sa môžu použiť napríklad na financovanie vyhradených jazdných pruhov, záchytných parkovísk, zastávok alebo na obnovu vozového parku.



Keďže ide o eurofondy z tohto programového obdobia, Remišová vyzdvihla, že na regióny apelovala, aby projekty boli pripravené. Peniaze môžu dostať tie projekty, ktoré budú dokončené do roku 2023, ideálne do augusta.



Zdôraznila, že ak bude o rekonštrukciu ciest a modernizáciu verejnej dopravy vysoký záujem a budú k dispozícii aj dobre pripravené projekty, rezort sa pokúsi nájsť dodatočné peniaze a výzvu zvyšovať.