V. Remišová vyzýva verejnosť k národnej konzultácii k eurofondom

Bratislava 5. novembra (TASR) – Vicepremiérka a šéfka rezortu investícií Veronika Remišová (Za ľudí) vyzýva odbornú aj laickú verejnosť, aby sa zapojila do národnej konzultácie k eurofondom na obdobie 2021 – 2027. Uviedla to vo štvrtok na tlačovom brífingu. Kontaktný formulár bude dostupný vo štvrtok poobede na stránke Ministerstva investícií, informatizácie a regionálneho rozvoja (MIRRI) SR.



Remišová zdôraznila, že v tejto oblasti ide o historicky prvú národnú konzultáciu. Ako poznamenala, partnerská dohoda sa v minulosti vždy pripravovala na jednotlivých rezortoch za zatvorenými dverami. "Eurofondy na roky 2021 až 2027, a plus tri roky, budú čerpať až tri vlády," dodala ministerka s tým, že práve preto považuje za dôležité, aby bol na prioritách, kam chce Slovensko európske peniaze investovať, spoločenský konsenzus.



Konzultácia bude mať dve formy. "V prvej forme sa inštitúcie a jednotlivci môžu zapojiť do pripomienkovania," vysvetlila Remišová s tým, že rezort majú záujemcovia kontaktovať elektronicky – adresu aj formulár ešte spresnia. V druhej forme pripravil rezort päť konzultácií pre odbornú verejnosť a jednu prezentáciu pre laickú. "Ku každej téme bude prezentácia jednotlivých cieľov, ktoré pripravujeme v rámci partnerskej dohody a v ktorej tímy odborníkov z rôznych rezortov, ktoré daný cieľ pripravovali, budú odpovedať na otázky odbornej aj laickej verejnosti," spresnila Remišová s tým, že tieto konzultácie chce uzavrieť veľkou prezentáciou a pripomienky rezort zapracuje. "Ja verím, že by sme my z našej strany mali mať pripravenú partnerskú dohodu začiatkom budúceho roka," uzavrela ministerka.



Na otázku, s kým by chcela prípravu partnerskej dohody konzultovať, Remišová odpovedala, že napríklad so sociálno-ekonomickými partnermi už rezort mal sériu konzultácií. "Takisto aj s neziskovými organizáciami, s ktorými sme komunikovali počas celého procesu, ale teraz to otvárame celej verejnosti a všetkým ostatným partnerom," dodala. Konzultácie by chcela Remišová uzavrieť do polovice decembra.