V. Remišová: Z eurofondov môžu v budúcom roku prepadnúť stámilióny eur

Bratislava 24. októbra (TASR) - Z eurofondov môžu v budúcom roku prepadnúť stámilióny eur. Vyčerpať dovtedy 1,5 miliardy eur je absolútne nemožné. Vyhlásila to vo štvrtok opozičná poslankyňa Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ) na tlačovej konferencii.



"Eurofondy sú čistá tragédia. Včera sme sa dozvedeli, že čerpanie eurofondov po roku je 1,1 %. To znamená, že hrozí, že v nasledujúcich rokoch pri takomto slabom výkone prepadnú stámilióny eur, keďže do konca budúceho roku treba vyčerpať 1,5 miliardy eur. Je to absolútne nemožné. Táto vláda v čerpaní eurofondov zlyháva," uviedla Remišová s tým, že minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Richard Raši (Hlas-SD) by mal viac pomáhať samosprávam.



Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR podľa nej zlyhalo aj v oblasti digitalizácie, keďže sem neboli presunuté žiadne eurofondy. Kritizovala nedostatok inovatívnych riešení, ako aj zrušenie digitálneho príspevku pre žiakov.



"V kybernetickej bezpečnosti neurobil (Raši, pozn. TASR) absolútne nič. Videli sme masívne útoky na školy, súdy, štátne inštitúcie, letisko a dokonca aj na nemocnicu. V eurofondoch na to máme vyhradené desiatky miliónov eur, pretože je to mimoriadne dôležitá téma aj pre EÚ, keďže všetko sa presúva do digitálneho priestoru," uzavrela opozičná poslankyňa.



Raši vo štvrtok na tlačovej konferencii uviedol, že MIRRI SR splnilo za prvý rok súčasného vedenia väčšinu toho, čo si pri rozvoji regiónov stanovilo v programovom vyhlásení vlády (PVV). Pripomenul, že rezort pripravil mapu partnerstva, pracuje na rozsiahlej revízii eurofondov či novelizoval zákon o verejnom obstarávaní.