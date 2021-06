V. Remišová: Zameriame sa na to, aby sme v MIRRI poupratovali

Bratislava 10. júna (TASR) – V aktuálnom roku sa chce šéfka rezortu informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) zamerať na definitívne poupratovanie na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR a na urýchlenie reforiem. Uviedla to vo štvrtok počas svojho príhovoru na jarnej IT konferencii ITAPA.



Situáciu v minulom roku prirovnala k plávaniu len nohami, človeka to udrží nad hladinou, ale berie mu to veľa energie. "Ale za minulý rok pozitívna správa je, že sa nám podarilo dostať hlavu nad hladinu, niekoľkokrát sme sa nadýchli, spravili sme mnoho pozitívnych krokov," podotkla ministerka s tým, že po tohtoročnom dokončení upratovania v rezorte sa už bude dať v rokoch 2022 a 2023 "plávať regulérnym tempom".



Remišová vyzdvihla niekoľko pozitívnych zmien vo svojom rezorte za uplynulý rok. Pripomenula rušenie niekoľkých potvrdení, ktoré už ľudia nebudú musieť nosiť na úrady v papierovej forme, založenie štátnej akciovky Slovensko IT, ktorá krajine šetrí peniaze a kumuluje know-how, či založenie superpočítačového centra.



Aktuálne stojí rezort podľa jej slov pred tromi základnými výzvami. Sú nimi dočerpanie eurofondov v aktuálnom programovom období, uzavretie novej partnerskej dohody na roky 2021 – 2027 a reformy v digitálnej oblasti zhrnuté v pláne obnovy.



Čo sa týka súčasných eurofondov, musia sa vyčerpať do roku 2023. "Čoskoro budú vyhlásené štyri dopytovo orientované výzvy za 45 miliónov eur, takisto budú vyhlásené národné vyzvania na dva národné projekty za 6,2 milióna eur, ďalšie výzvy a vyzvania plánujeme koncom leta a v septembri 2021, tak, aby sme vytvorili aj dostatočný zásobník projektov, ktoré našu krajinu skutočne posunú ďalej," podotkla ministerka.



Z plánu obnovy by sa na digitalizáciu Slovenska malo minúť dokopy zhruba 1,3 miliardy eur - táto čiastka zahŕňa komponent Digitálne Slovensko, ale aj digitálne časti iných komponentov. Krajinu čakajú reformy v rámci elektronických služieb štátu, investície do digitálnej ekonomiky a z týchto európskych popandemických peňazí sa má podporiť aj výskum a vývoj. Ministerka pripomenula, že peniaze sú vyčlenené aj na podporu digitálnych zručností seniorov, avizovala však aj postupné rozšírenie zamerania na zamestnancov.



Na margo nových eurofondov na roky 2021 – 2027 (okolo 13 miliárd eur) ministerka podotkla, že prioritami sú digitalizácia podnikov, zvýšenie úrovne digitalizácie zdravotníctva, podpora výskumu, vývoja a aplikácie v oblastiach vysokovýkonných počítačov a kvantových technológií či digitalizácia ďalších procesov pre zlepšenie komunikácie životných situácií občanov s úradmi.