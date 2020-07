V. Remišová: Zavádzame nové pravidlá pre regionálne investície

Bratislava 9. júla (TASR) – Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR zavádza nové pravidlá pre regionálne investície. Uviedla to vo štvrtok vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí) na spoločnom brífingu so svojím štátnym tajomníkom Vladimírom Ledeckým. Nové pravidlá vo forme schémy podpory majú zabrániť klientelizmu v najmenej rozvinutých okresoch.



Ako uviedol Ledecký, MIRRI vypísalo výzvy na podporu a rozvoj regiónov v 18 okresoch, a to za deväť miliónov eur. "Chceme, aby peniaze, ktoré idú do regiónov, boli efektívne využité,“ dodal Ledecký. Znevýhodnené regióny chce takýmto spôsobom rezort investícií podporovať aj naďalej, zapojiť chcú čo najviac zdrojov z eurofondov.