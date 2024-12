V Revúcej schválili rozpočet na budúci rok, stúpne poplatok za odpad

Revúca 22. decembra (TASR) - Poslanci mesta Revúca na pondelňajšom (16. 12.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) schválili budúcoročný rozpočet. Odobrili aj zvýšenie poplatku za komunálny odpad, ktorý v porovnaní s rokom 2024 vzrastie o 22 percent. MsZ takisto pristúpilo k zníženiu odmien poslancov a platu primátora.



Mesto Revúca bude v roku 2025 hospodáriť s rozpočtom vo výške 13.827.000 eur. Samospráva rozpočet zostavila ako prebytkový, prebytok vo výške 90.000 eur predstavuje časť nevyčerpaného úveru. "Tvorba rozpočtu bola tento rok mimoriadne náročná najmä pre viaceré externé faktory, ako sú konsolidácia verejných financií, inflácia, zvýšenie DPH z 20 na 23 percent a nárast výdavkov na zvoz a likvidáciu komunálneho odpadu o 13 percent. Ďalšou komplikáciou bol prechod prevádzky materských škôl do prenesených kompetencií, čo ovplyvnilo podielové dane," priblížila pre TASR Patrícia Šefranová z kancelárie primátora.



Samospráva v rámci rozpočtu počíta aj s viacerými rozvojovými projektmi. Plánovaná je napríklad rekonštrukcia domu smútku, na ktorú chce mesto získať dotáciu viac ako 90.000 eur. "Ďalej sú v rozpočte plánované kapitálové výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu pre Dom športu a projektovú dokumentáciu na cyklochodník. Okrem toho sú zahrnuté aj ďalšie investície do mestského územného plánu a zámerov v celkovej výške 20.000 eur," dodala Šefranová.



Mesto Revúca pristúpilo aj k zvýšeniu poplatku za komunálne odpady, ktorý budúci rok stúpne zo sumy 45 eur na 55 eur ročne. Dôvodom má byť celková ekonomická situácia, ktorú ovplyvňuje inflácia, zvýšenie DPH či rast výdavkov na zvoz a likvidáciu odpadov. Ako uviedlo mesto v materiáloch predložených na zasadnutie MsZ, celkové náklady na zber a uloženie odpadu v roku 2024 predstavovali približne 724.500 eur, budúcoročný odhad je viac ako 816.000 eur.



Samospráva v súvislosti s finančnou situáciou pristúpila aj k viacerým úsporným opatreniam. Mesto pri tvorbe rozpočtu znížilo požiadavky jednotlivých oddelení a zahrnulo doň len nevyhnutné výdavky. "V rámci racionalizačných opatrení mesto zrušilo a neobsadzuje desať pracovných miest. Zároveň sa očakáva efektívnejšie využitie zdrojov vrátane zostatkov z predchádzajúcich rokov a nevyčerpaného úveru," dodala Šefranová. MsZ na decembrovom zasadnutí schválilo aj zníženie odmien poslancov a platu primátora, a to o 10 percent.