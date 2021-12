V režime OP môžu otvoriť všetky zariadenia starostlivosti o telo

Ilustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Bratislava 16. decembra (TASR) – V režime OP (očkovaní, po prekonaní ochorenia COVID-19) sa od piatka (17. 12.) otvárajú všetky prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo. Otváracie hodiny pre vybrané prevádzky však budú obmedzené od 5.00 do 20.00 h. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.Len v režime OP a za dodržania podmienok môžu byť od 5.00 do 20.00 h otvorené prevádzky fitness, prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo a reštaurácie a welness v hoteloch, avšak len pre ubytovaných. Otvorené v režime OP môžu byť aj autoškoly, lanovky a vleky.Vyhláška vymenúva aj prevádzky, ktoré môžu byť otvorené od 5.00 do 20.00 h v režime základ, teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status. Ide o drogérie, predajne novín a tlačovín či výdajné miesta tovarov zakúpených na diaľku vrátane príjmu reklamácií. Pre všetkých môžu otvoriť aj prevádzky telekomunikačných operátorov, poštových, bankových a iných finančných, poisťovacích a lízingových služieb a takisto aj oprava a servis elektroniky či iných vecí, strojov a zariadení. Otvorené za týchto časových podmienok môžu byť aj kľúčové služby, obchodné miesta sieťových odvetví (elektrina, voda, plyn), predajne domácich a záhradkárskych potrieb, nekryté alebo čiastočne kryté trhoviská či prevádzky poskytujúce liečebno-pedagogickú intervenciu alebo terapiu osobám so zdravotným postihnutím.V režime základ môžu byť otvorené predajne potravín, liečebné kúpele, prevádzky verejného stravovania vrátane trvalých stánkov, ktoré vydávajú jedlá a nápoje zabalené na odber so sebou alebo donáškou a lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok či očné optiky. Otvorené môžu byť v režime základ aj predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, zásielkový predaj tovarov, predajne náhradných dielov pre motorové vozidlá, odťahové služby, práčovne a čistiarne, čerpacie stanice a pohrebné služby. Takisto aj služby technickej a emisnej kontroly. Fungovať môžu i taxislužby, advokáti, notári, exekútori, správcovia konkurznej podstaty, mediátori, dražobníci, rozhodcovia, znalci, tlmočníci a prekladatelia. Zatvorené nebudú musieť byť ani zberné dvory, služby dlhodobého a karanténneho ubytovania, závodné, školské a podobné kuchyne a jedálne či obchodné domy.To znamená, že do obchodného domu môže vstúpiť ktokoľvek, kontrola OP režimu bude vykonávaná až pri vstupe do jednotlivých prevádzok – do lekárne sa dostane každý, do predajne šatstva len očkovaní či ľudia po prekonaní ochorenia.ÚVZ pripomenul aj podmienky vstupu do otvorených prevádzok - treba mať respirátor, dezinfikovať si ruky a dodržiavať dvojmetrové odstupy. Na 25 štvorcových metrov (m2) môžu prevádzky pustiť jedného človeka, to sa nevzťahuje na jedálne, taxislužby a vleky.V taxíku môžu byť dvaja prepravovaní ľudia, po každom zákazníkovi treba vykonať dezinfekciu. V obchodných domoch nesmú byť otvorené detské kútiky a sedacie sekcie. Nesmie sa tam ani konzumovať jedlo či nápoje, môžu si tam však jedlo kúpiť a zobrať so sebou.